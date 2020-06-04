البث الحي
اقتصاد|أوكرانيا

أوكرانيا قد تمنح مواطني الدول العربية دخولا دون تأشيرة لتعزيز السياحة

زيلينسكي قال إنه من الضروري تحرير سياسة التأشيرات
زيلينسكي قال إنه من الضروري تحرير سياسة التأشيراتوكالة الأنباء الأوروبية
4/6/2020

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إن البلاد تدرس إلغاء متطلباتها لمنح التأشيرات للسائحين من الصين وأستراليا ونيوزيلندا والدول العربية في سبيل جذب المزيد من الزائرين فور تخفيف إجراءات العزل العام وجلب المزيد من الأموال للاقتصاد.

وتتوقع الحكومة انكماش الاقتصاد بنسبة 12% في الربع الثاني من العام بعد تراجع 1.5% في الربع الأول.

وقال زيلينسكي "من الضروري تحرير سياسة التأشيرات إذا ألغت دول متطلبات التأشيرات للأوكرانيين الذين يفدون إليها، فسنلغيها لهم أيضا. نحتاج لأن ننافس على السائحين".

وبحسب قسم الاتصالات التابع للرئيس، ينفق السائح الأجنبي عادة ما بين 120 و150 دولارا في اليوم ويقضي في أوكرانيا ثلاثة أو أربعة أيام في المتوسط. وقد زار البلاد حوالي 14 مليون سائح عام 2018.

العام الماضي، استحدثت أوكرانيا التأشيرات الإلكترونية لمواطني 52 دولة، بما في ذلك الصين وأستراليا. وتتكلف تأشيرة فردية لمدة 30 يوما 85 دولارا. ويمكن لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الدخول دون تأشيرة لرحلات قصيرة.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

الأسواق العربية مخرج لاقتصاد أوكرانيا

فتح أسواق تصدير جديدة أمرٌ بات ذا أهمية قصوى وعاجلة لأوكرانيا، فإغلاق الحدود الروسية بشكل شبه كامل ضرب اقتصادها في مقتل، لأنها كانت منفذا لـ70% من بضائعها للخارج.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة