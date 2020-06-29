شاهد.. سيناريو حرائق المحاصيل الزراعية يعود مجددا للعراق

للسنة الثانية على التوالي، تتعرض آلاف الدونمات المخصصة لزراعة الحنطة للحرائق، والفاعل لا يزال مجهولا. لا أحد يعرف إن كان ما حدث وما يحدث هو بفعل فاعل أم لا، كما يقول كثير من المزارعين.

وكان من المستغرب أن الحرائق هذا العام وقعت بعدما أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والشعير، بل عزمها على تصدير الفائض لأول مرة منذ عقود.