شاهد.. سيناريو حرائق المحاصيل الزراعية يعود مجددا للعراق

تواجه المحاصيل الزراعية الإستراتيجية بالعراق (القمح والشعير) موجة حرائق كبيرة كل عام تأتي على آلاف الدونمات. وجاءت الحرائق هذا العام بعدما أعلنت وزارة الزراعة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
للسنة الثانية على التوالي، تتعرض آلاف الدونمات المخصصة لزراعة الحنطة للحرائق، والفاعل لا يزال مجهولا. لا أحد يعرف إن كان ما حدث وما يحدث هو بفعل فاعل أم لا، كما يقول كثير من المزارعين.
وكان من المستغرب أن الحرائق هذا العام وقعت بعدما أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والشعير، بل عزمها على تصدير الفائض لأول مرة منذ عقود.