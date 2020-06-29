تركيا.. مؤشر الثقة الاقتصادية يواصل الانتعاش

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين انتعاش مؤشر الثقة الاقتصادية في يونيو/حزيران بنسبة 19.1% مقارنة بالشهر السابق ليسجل 73.5 نقطة، مواصلا بذلك تعافيه للشهر الثاني من مستويات بالغة التدني نتجت عن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأكد وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم أن انتعاش مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا سيواصل ارتفاعه خلال العامين الحالي والمقبل.

وقال البيرق "مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي يواصل ارتفاعه، فقد ارتفع من 51.3% في أبريل/نيسان الماضي إلى 61.7% في مايو/أيار الماضي، وإلى 73.5% في يونيو/حزيران الحالي".

وأضاف الوزير التركي "سيستمر هذا الأداء خلال العام الحالي، وسنتقدم به إلى أبعد من ذلك في العام المقبل".

وكان النشاط الاقتصادي قد تراجع بشدة في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين مع تطبيق أنقرة إجراءات لكبح انتشار فيروس كورونا، وبدأ تخفيف الإجراءات تدريجيا في مايو/أيار الماضي، ثم رفعت بالكامل تقريبا في يونيو/حزيران الحالي.

ويعكس المؤشر توقعات اقتصادية متفائلة حين تتجاوز قراءته 100 نقطة، فيما يشير إلى نظرة تشاؤمية حين يقل عن هذا المستوى.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده أصبحت قريبة جدا من دخول مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم، مضيفا أن المؤشرات على انتعاش اقتصاد تركيا قوية للغاية.

وشدد على أن المسافة الكبيرة التي قطعتها تركيا في مجالي الديمقراطية والاقتصاد تجلت نتائجها الملموسة بشكل واضح خلال فترة تفشي وباء فيروس كورونا.