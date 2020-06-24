ملاذ آمن من موجة ثانية لكورونا.. الذهب يصعد لأعلى مستوياته في 8 سنوات

صعد الذهب لأعلى مستوياته في 8 سنوات تقريبا اليوم الأربعاء، إذ تلقى الطلب على المعدن النفيس -الذي يعتبر ملاذا آمنا- الدعم بشأن المخاوف من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، والآمال بمزيد من التحفيز لمكافحة الضرر الاقتصادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1767.93 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:45 بالتوقيت العالمي بعد أن لامس 1773 دولارا -وهو أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012- في التعاملات المبكرة في آسيا، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1785.80 دولارا.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى "إيه إن زد" (ANZ) إن "المخاوف بشأن حالات الموجة الثانية -خصوصا في الولايات المتحدة، وأيضا في أميركا اللاتينية- تقود القلق بشأن استمرار ضعف التعافي الاقتصادي، وذلك بالتأكيد يدعم أصول الملاذ الآمن مثل الذهب".

وأضاف أن "الدعم مستمر من ترجيح بأن تقدم البنوك المركزية للسوق برامج لشراء سندات وتيسيرا نقديا سيبقي بجلاء أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل المنظور".

وتبنت البنوك المركزية في أنحاء العالم إجراءات تحفيز قوية، وأبقت أسعار الفائدة منخفضة، مما ساعد أسعار الذهب على الارتفاع بأكثر من 16% منذ بداية العام.

ويعتبر المعدن الأصفر على نطاق واسع أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملات.

بالمقابل، تراجع البلاديوم 0.1% ليصل إلى 1921.46 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.3% إلى 826.54 دولارا، في حين نزلت الفضة 0.3% إلى 17.89 دولارا.