كورونا أضر بأكبر مصرف بالإمارة.. بنك الإمارات دبي الوطني يبدأ جولة جديدة من خفض الوظائف

قالت ٣ مصادر إن بنك الإمارات دبي الوطني -أكبر بنك في دبي- بدأ خفض مئات الوظائف هذا الأسبوع بعد أن أدى تأثير أزمة فيروس كورونا إلى التعجيل بعمليات تسريح مزمعة.

ورغم أن الحجم الكامل لخطة خفض الوظائف لم يتضح حتى الآن، فقد قدر أحد المصادر أن بنك الإمارات دبي الوطني سينهي خدمات حوالي 10% من موظفيه، أي ما يعادل حوالي ٨٠٠ شخص.

وأضافت المصادر لرويترز أن غالبية من سيشملهم الخفض يعملون في الإمارات.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني -في بيان أرسل إلى رويترز- إن التطورات الأخيرة كان لها تأثير كبير على الاقتصاد وقطاع الخدمات المالية والبنك.

وأضاف "هذا يعني التخلي عن بعض زملائنا لأننا نقدر الحجم المناسب لتلبية احتياجاتنا التجارية المستقبلية المتوقعة، وخصوصا في ضوء التوقعات الاقتصادية التي تشير إلى أوقات صعبة مقبلة".

وتابع البنك "ما زلنا متفائلين بأنه مع انفتاح الاقتصاد الإماراتي سيكون لدى بنك الإمارات دبي الوطني الهيكل الصحيح لمواصلة دعم العملاء ومساعدة الشركات على النمو والازدهار".

وقال مصدر آخر إن خفض الوظائف سيشمل على الأرجح موظفين من ذراع الخدمات المصرفية الخاصة وأجزاء أخرى من بنك الإمارات دبي الوطني.

وأفاد أحد المصادر "لقد كان (خفض الوظائف) بالفعل في الخطة لعام 2020، وخصوصا مع رقمنة البنك، لكن تأثير فيروس كورونا عجّل بذلك".

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني انخفاض أرباحه في الربع الأول من العام الحالي بواقع 24%.

وغيرت وكالة التصنيف الائتماني موديز توقعاتها المستقبلية لـ٨ بنوك في الإمارات، بينها بنك الإمارات دبي الوطني، إلى سلبية هذا الشهر، عازية ذلك إلى "بيئة تشغيل صعبة في الإمارات بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية الموجودة من قبل"، وقالت أيضا إن مخصصات انخفاض القيمة ارتفعت تحسبا لتراجع جودة الائتمان.

وأمس الاثنين قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن ربحية بنوك الإمارات ستتضرر هذا العام تحت ضغط جائحة كرونا، وأوضحت أن الآفاق الائتمانية لبنوك الإمارات من المرجح أن تضعف في 2020 نتيجة أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط.

وحتى قبل أزمة كورونا سرّحت البنوك الإماراتية 930 موظفا وأغلقت 49 فرعا محليا في الربع الثالث من عام 2019، على خلفية الاندماجات في القطاع وتدابير خفض التكاليف.