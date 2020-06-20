أردوغان: تركيا قريبة من دخول نادي الـ10 الكبار اقتصاديا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده أصبحت قريبة جدا من دخول مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي اليوم السبت عبر "الفيديو كونفرانس" في مراسم افتتاح سد قارص الواقع في منطقة شرق الأناضول.

وقال أردوغان "نحن اليوم قريبون أكثر من أي وقت مضى من وضع تركيا في مصاف أكبر 10 اقتصادات بالعالم"، مضيفا أن المؤشرات على انتعاش اقتصاد تركيا قوية للغاية.

وتابع "حققنا نموا اقتصاديا بمعدل 4.5% في الربع الأول من العام الجاري رغم بدء انتشار كورونا بالبلاد في مارس/آذار الماضي".

وقال أردوغان "نجحنا مجددا في رفع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ليتجاوز 93 مليار دولار".

كما كشف أن عدد السدود في تركيا ارتفع إلى 585 منذ تولي حزبه العدالة والتنمية السلطة في البلاد، بعد أن كان العدد 276 سدا.

وأشار أردوغان إلى تضاعف عدد منشآت الري في عموم تركيا بفضل الاستثمارات المائية التي قامت الحكومة بتفعيلها في الأعوام الماضية.

وشدد على أن المسافة الكبيرة التي قطعتها تركيا في مجالي الديمقراطية والاقتصاد تجلت نتائجها الملموسة بشكل واضح خلال فترة تفشي وباء فيروس كورونا.

وأوضح أن البنية التحتية القوية التي تتمتع بها تركيا تشكل أهمية حيوية من أجل تحقيق أهدافها في النظام العالمي السياسي والاقتصادي الذي سيتشكل من جديد بعد الوباء.