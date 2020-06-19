تعرف على الوجهات الجديدة.. الخطوط القطرية تزيد رحلاتها إلى أميركا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستزيد عدد رحلاتها إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 39 رحلة أسبوعيا، بحلول منتصف يوليو/تموز المقبل، وإلى 6 وجهات مختلفة.

وقالت الناقلة الوطنية لقطر -في بيان الخميس- إن التوسع بالرحلات سيمكّن مسافريها من زيارة مئات المدن الأميركية، بفضل شراكاتها مع الخطوط الجوية الأميركية وخطوط جيت بلو الجوية.

وبحسب البيان، تستأنف الخطوط القطرية رحلاتها إلى مطار "جون إف كينيدي" في نيويورك اعتبارا من 19 يونيو/حزيران الجاري، وسيزداد عدد الرحلات إلى 10 رحلات أسبوعيا اعتبارا من 2 يوليو/تموز المقبل.

وتضمّ الوجهات الجديدة أيضا كلا من بوسطن ولوس أنجلوس وواشنطن، اعتبارا من مطلع يوليو/تموز المقبل، إضافة إلى الوجهات التي تعمل حاليا، وهي: شيكاغو ودالاس فورت وورث.

وأفاد البيان بأن الخطوط القطرية هي شركة الطيران الوحيدة في الخليج العربي التي واصلت نقل المسافرين إلى الولايات المتحدة طوال هذه الأزمة.

كما أنها عملت عن كثب مع الحكومتين القطرية والأميركية للعودة بأكثر من 160 ألف مسافر أميركي إلى بلادهم منذ فبراير/شباط، على متن رحلات مجدوَلة وغير مجدولة، وفق البيان ذاته.

التزام بالسوق الأميركية

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط القطرية أكبر الباكر "لطالما شكّلت الولايات المتحدة سوقا إستراتيجيا مهما" للقطرية، مؤكدا التزام المجموعة تجاه السوق الأميركية.

ومطلع الشهر الحالي، توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" استئناف قطاع الطيران أعماله تدريجيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك في حال الالتزام بخطط إعادة الإطلاق.

وقال "إياتا" إن عودة النشاط يتطلب جهدا وتعاونا ما بين شركات الطيران والمطارات والحكومات وغيرها من الأطراف المعنية.

ويعتمد قرار عودة شركات الطيران لمزاولة أعمالها على تقييم الحكومات للمخاطر للحد من انتشار فيروس كورونا، عبر وضع سلسلة من الإجراءات الاحترازية المبنية على حقائق وأسس علمية، تخفف من خطر انتقال الفيروس بين الدول.

وأدت أزمة كورونا إلى تراجع متوسط عدد الرحلات اليومية حول العالم إلى 81% في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بسبب توقف الطائرات في المطارات.