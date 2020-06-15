عينها على السريع.. تركيا تستعد لاختبار أول قطار كهربائي محلي الصنع

أعلن وزير النقل والبنى التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو استعداد بلاده لاختبار أول قطار كهربائي محلي الصنع على سكة الحديد. وتعد هذه خطوة أخرى ضمن إسترايتجية أنقرة للتفوق الصناعي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها إسماعيل أوغلو اليوم الاثنين على هامش تفقده مصنع "توفاساش" بمحافظة صقاريا (شمال غرب)، الذي يتولى تصنيع القطار.

وقال إن موعد الاختبار الأول للقطار الكهربائي سيكون يوم 30 أغسطس/آب المقبل، مؤكدا استكمال عملية تصميم وإنتاج القطار الكهربائي المحلي، التي ستدخل الخدمة نهاية العام الحالي.

وتحدث الوزير التركي عن استمرار مساعي البلاد لتصنيع القطار السريع المحلي، مبينا أن الجهود ستتركز على هذا الهدف عقب الانتهاء من إنتاج القطار الكهربائي المحلي.

طفرة صناعية

وشهدت السنوات العشر الأخيرة في تركيا ثورة عملاقة في عدد من الصناعات، بينها الصناعات الاستهلاكية والبحرية والدفاعية.

فقد بدأت تركيا فعليا إنتاج سيارتها القومية بتقنية محلية بنسبة 100% مطلع هذا العام، في حين بلغت عائدات صناعة وتصدير السيارات وقطع غيارها خلال العام 2019 قرابة 32 مليار دولار.

وتنتج البلاد اليوم نحو 46% من احتياجاتها للطاقة من مشاريع الطاقة المتجددة لاستثمار طاقتي الشمس والرياح، وتتطلع لرفعها إلى 56% بحلول العام 2023.

وفي مجال التكنولوجيا، ارتفع عدد مراكز "تكنوباركس" التي تضم شركات التقنية التركية، من مركزين عام 2001 إلى 84 مركزا عام 2019، موزعة على 56 مدينة تركية.

كما تعتزم أنقرة إطلاق قمرها الصناعي المحلي للاتصالات "توركسات 6 أي" عام 2022.

عسكريا، باتت تركيا تعتمد على الإنتاج المحلي في جزء كبير ومهم من متطلباتها بعد أن كانت تعتمد على الخارج بشكل شبه كامل، وسط طموحات واسعة بتحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد كليا على الإنتاج المحلي مع حلول العام 2023.

وكان آخر هذه النجاحات إنجاز تركيا أول قمر صناعي محلي للمراقبة والرصد، وسيتم إرساله إلى الفضاء العام المقبل.

وتهدف أنقرة إلى تصدير منتجات عسكرية دفاعية تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار في العام الحالي، ورفع سقف صادراتها الدفاعية والفضائية إلى 25 مليارا في السنة بحلول العام 2023.