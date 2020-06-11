رغم التحسن الطفيف لأسعار النفط.. السعودية ترفع ثمن لتر البنزين 34%

رفعت شركة أرامكو السعودية، مزود النفط الرئيسي في المملكة، أسعار البنزين ليونيو/حزيران الجاري بنسبة 34.3% لبنزين "91 أوكتان" و31.7% لـ "95 أوكتان" مقارنة بمايو/أيار الماضي.

وقد تزامنت هذه الزيادة مع ارتفاع أسعار النفط بعد تراجعات حادة، وفي ظل أزمة كورونا وتهاوي الطلب على الخام.

وقالت الشركة، في بيان أمس الأربعاء، إنه اعتبارا من اليوم ستكون أسعار بنزين "91 أوكتان" عند 0.90 ريال (0.24 دولار) لكل لتر، بعد أن كانت 0.67 ريال (0.178 دولار)، وسترتفع أسعار بنزين "95 أوكتان" إلى 1.08 ريال (0.29 دولار) من 0.82 ريال (0.218 دولار) لكل لتر، في السوق السعودية.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، بدأت أرامكو تراجع أسعار البنزين شهريا، بعد أن كانت تراجعها كل ثلاثة أشهر.

ورفعت السعودية -أكبر مصدر نفط في العالم بمتوسط سبعة ملايين برميل يوميا- الدعم عن أسعار البنزين وبدأت مراجعته منذ مطلع 2018.

وزادت أسعار النفط اليومين الماضيين إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر فوق 41 دولارا للبرميل، في وقت اتفق فيه كبار المنتجين على تمديد اتفاق خفض إنتاجي غير مسبوق حتى نهاية يوليو/تموز المقبل.