بعد ضريبة القيمة المضافة.. السعودية ترفع الرسوم الجمركية على 3000 سلعة

اعتبارا من اليوم الأربعاء، تبدأ الهيئة العامة للجمارك السعودية رفع الرسوم الجمركية على نحو 3000 سلعة في الأسواق المحلية.

ووفق وثيقة رسمية صادرة عن الهيئة، تتراوح نسبة الزيادة بين 0.5 و15% على سلة مختلفة من السلع، بينها السيارات ومواد غذائية ومنسوجات ومواد بناء.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إن قرار رفع الرسوم الجمركية تم اتخاذه قبل تفشي فيروس كورونا، وإن القرار سيعزز الصناعة المحلية.

ووفق الوثيقة، سيتم رفع الرسوم الجمركية على أنواع من السيارات بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7%، كما سترفع الرسوم على عدد من منتجات الألبان من 5 إلى 15%.

كما سترفع الهيئة رسوم عدد من اللحوم من 20 إلى 25%، وبعضها بنسبة تصل إلى 7%، إلى جانب رفع الرسوم على بعض الخضروات بنسبة تصل إلى 15%.

ارتفاع الأسعار

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة إبراهيم عقيلي قوله إن المنتجات التي ستستورد بدءا من اليوم الأربعاء، لا توجد مدة محددة لظهور التغيرات السعرية عليها، إذ تعتمد عادة على المخزون الموجود لدى التاجر، وتخضع أيضا لسياسة العرض والطلب.

وأوضح عقيلي أن التغيرات السعرية للمنتجات سترتفع بعد شهر بنسبة 16%، منها 6% نسبة ارتفاع متوسط الرسوم الجمركية على المنتجات، و10% ارتفاع ضريبة القيمة المضافة التي ستصبح 15% بدلا من 5%.

وأوضح أن متوسط نسبة الرسوم الجمركية سابقا كان 5%، والآن تضاف عليها نسبة 6% ليصبح إجمالي متوسط الرسوم الجمركية 11%.

وأشار عقيلي إلى أن إجمالي الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة تقارب 26% من تكلفة المنتج الأساسي، 11% عبارة عن رسوم جمركية، و15% ضريبة القيمة المضافة.

وكان تقرير لوكالة "بلومبرغ" قد حذر من أن رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة سيضر بقدرة المستهلكين على الإنفاق في وقت الأزمات، في إشارة إلى أزمة وباء كورونا.

وقال التقرير إن زيادة الرسوم الجمركية إلى جانب زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار ثلاثة أضعاف، ستزيدان ارتفاع الأسعار خلال الفترة التي يواجه فيها العديد من السعوديين فقدان الوظائف أو تخفيض الرواتب.

ونقلت الوكالة عن كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري مونيكا مالك قولها إن "ارتفاع الرسوم الجمركية من شأنه أن يعيق الانتعاش".

وقال الكاتب السعودي خالد السليمان في مقال رأي نشرته صحيفة "عكاظ" قبل أيام، إن "المواطنين يخشون أن الضغوط المفروضة على مستويات معيشتهم سوف تدوم خلال الأزمة الحالية"، مضيفا أن اتباع إجراءات مثل ارتفاع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية "سينعكس سلبا -على المدى الطويل- على الاقتصاد بحد ذاته".