من سيقود الاقتصاد في إدارة بايدن؟

يتصاعد الجدل حول المرشحين لتقلد المناصب الاقتصادية المهمة في حقبة جو بايدن، رغم أن الأشخاص، الذين قد يختارهم الرئيس الديمقراطي المقبل، قد لا يحدثون تغييرات جذرية في السياسة المالية والاقتصادية الأميركية.

وفي تقرير نشرته صحيفة "إزفستيا" (Izvestia) الروسية، أكد الصحفي الروسي الخبير بالشؤون السياسية والاقتصادية الدولية، ديمتري ميغونوف، أن إدارة جو بايدن ستواجه تحديين اقتصاديين رئيسيين، أولهما، أن جميع استطلاعات الرأي على مدى السنوات الماضية تظهر أن أكثر من نصف الأميركيين راضون عن الطريقة، التي أدارت بها إدارة ترامب الملف الاقتصادي، فقد نجح الرئيس الحالي في تخفيض الضرائب وتقليص معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها، وتخفيف حدة الفوارق داخل المجتمع.

وبناء عليه، يتعين على الحكومة القادمة السير على الطريق ذاته، وتحقيق نمو اقتصادي، وإلا فإن حكم الديمقراطيين سيواجه مشاكل خطيرة، حسب قول الكاتب.

أما التحدي الثاني، فهو التعامل مع تبعات أزمة كورونا، التي أدت إلى أكبر انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة منذ 50 عاما، وفي ظل الظروف الحالية، تبدو الحاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير فعالة لدعم سوق العمل وزيادة دخل المواطن الأميركي، وتجنب الأضرار طويلة المدى على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ومن بين الأسماء المرشحة لتولي مناصب اقتصادية في فترة بايدن، شخصيات عملت سابقا في إدارتي بيل كلينتون وباراك أوباما، بينما جند ترامب أشخاصا من الخارج، وهما الخبير المالي المخضرم ستيفن منوتشين وزيرا للخزانة، وبيتر نافارو.

وزارة المالية

أكد بايدن في وقت سابق أن جانيت يلين هي مرشحته الرئيسية لوزارة الخزانة، بينما تداولت الصحافة الأميركية أسماء أخرى، مثل لايل برينارد أو السيناتور إليزابيث وارن؛ لكن في النهاية، استقر بايدن على يلين، التي تولت سابقا رئاسة نظام الاحتياطي الفدرالي، ولم يبد الجمهوريون أي اعتراض على هذا الاختيار.

وحسب الكاتب، تعتبر يلين، نظرا لخبرتها الواسعة ووجهات نظرها المعتدلة حول الاقتصاد، مرشحا مناسبا للمرحلة القادمة، وتدعم جانيت يلين فكرة تعزيز البنية التحتية الأميركية، وهذه واحدة من القضايا القليلة، التي يتفق عليها الجمهوريون والديمقراطيون بشكل عام.

وعبر توليها سابقا منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، أثبتت يلين، وفقا للمراقبين، أنها "حمامة" المالية الأميركية، ونتيجة للسياسة التي اتبعتها، ساد الالتزام بالسياسة النقدية الناعمة، ليس فقط في الولايات المتحدة؛ لكن في جميع أنحاء العالم.

أما بالنسبة لقضايا الميزانية، فإن جانيت يلين تدعو إلى تبني سياسة مالية نشطة؛ أي زيادة الإنفاق من الميزانية لتلبية احتياجات البلاد، وفيما يتعلق بمسألة الدين العام، الذي يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، لا يبدو، حسب الكاتب، أن هذا الموضوع سيحظى بأولوية كبيرة في المستقبل القريب؛ لأن المشاكل الحالية أهم من المشاكل البعيدة.

في الوقت نفسه، واجهت يلين بعض الانتقادات بسبب عدد من الإجراءات التي اتخذها بنك الاحتياطي الفدرالي في العقد الأول من القرن 21، حيث اتهمت بضخ سيولة كبيرة في السوق المالية بدون فوائد كبيرة على الاقتصاد.

جانيت يلين تم تعيينها لتكون وزيرة الخزانة الأميركية (رويترز)

إدارة الميزانية

رشح الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن المحامية نيرا تاندين لقيادة مكتب الميزانية والإدارة، وقد عملت تاندين مع عدد من الرؤساء الديمقراطيين والمرشحين لمنصب الرئيس، بدءا من مايكل دوكاكيس؛ لكنها لا تمتلك خبرة كبيرة في المجال الاقتصادي.

وقد أدى ترشيحها إلى ردود فعل حادة من الجمهوريين، فعلى سبيل المثال، حث السيناتور ليندسي غراهام حزبه على منع تاندين من تولي المنصب ووصفها بالمجنونة.

وزارة الطاقة

أثار المرشح لمنصب وزارة الطاقة، إرنست جيفري مونيز، وهو وزير سابق للطاقة في إدارة الرئيس أوباما، غضب الجناح اليساري "التقدمي" في الحزب الديمقراطي.

ويقول الكاتب إن عالم الفيزياء النووية البالغ من العمر 75 عاما عُرف بدعمه الكبير للوبيات صناعة النفط والغاز على مدى العقود الماضية، وبحسب الليبراليين اليساريين الأميركيين، فإنه ليس الشخص المناسب لتولي المنصب في ظل تحديات مكافحة تغير المناخ والتحول نحو الطاقات البديلة.

ويرى الكاتب، أن هذا الاختيار يعني أن الرئيس المنتخب لا ينوي إحداث تغييرات كبيرة في ملف الطاقة مقارنة بفترة ترامب.

وزارة التجارة

بحسب ما نشرته صحيفة "بوليتيكو" (Politico) الأميركية، فإن ميغ ويتمان، وهي سيدة أعمال وصاحبة خبرة كبيرة، هي المرشحة الرئيسية لتقلد منصب وزير التجارة، ومن بين المرشحين الآخرين المحتملين، حاكم ولاية فرجينيا السابق تيري ماك أوليف، الذي تربطه علاقات وثيقة بعائلة كلينتون، فضلا عن سيدة الأعمال ميلودي هوبسون.