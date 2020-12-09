طيران الخليج البحرينية توقع 5 اتفاقات خلال زيارة لإسرائيل

قالت الناقلة الوطنية البحرينية طيران الخليج اليوم الأربعاء إنها وقعت 5 اتفاقات مع كيانات إسرائيلية أثناء زيارة قام بها وفد اقتصادي بحريني إلى إسرائيل خلال الأسبوع الأخير.

وتوصلت الشركة البحرينية إلى اتفاق مع مجموعة تال أفييشن، تتولى المجموعة بموجبه تمثيل طيران الخليج في إسرائيل.

وأبرمت شركة الطيران البحرينية اتفاقا مع مجموعة الصناعات الجوية الإسرائيلية لتولي صيانة طائرات طيران الخليج التي تحط بمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.

ووقعت الشركة اتفاقا مع "كيو إيه إس" (QAS) إسرائيل المحدودة يتعلق بالمناولة الأرضية والبضائع وخدمات المطار الأخرى، واتفاقا مع "نيورست" (Newrest) إسرائيل لتقديم الطعام على متن الطائرات.

ودشنت البحرين وإسرائيل علاقات رسمية في سبتمبر/أيلول الماضي، وكانت طيران الخليج وقّعت مذكرة تفاهم مع الناقلة الإسرائيلية طيران إلعال يوم الخميس.