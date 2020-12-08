البث الحي
اقتصاد|العالم

الذهب يقفز إلى ذروة أسبوعين بفضل رهان على تحفيزات أميركية

يُنظر للذهب كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي قد ينجم عن حزمة تحفيز كبيرة (وكالات)
يُنظر للذهب كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي قد ينجم عن حزمة تحفيز كبيرة (وكالات)
8/12/2020

ارتفعت أسعار الذهب لذروة أسبوعين اليوم الثلاثاء بفضل آمال في توصل مشرعين أميركيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الإصابات بفيروس كورونا.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1869.06 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04 05 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني عند 1871.52 دولارا.

وفي الولايات المتحدة، زاد المعدن الأصفر في العقود الآجلة بنسبة 0.4% إلى 1873.50 دولارا للأوقية.

وقال كايل رودا المحلل في آي جي ماركتس "تضع الأسواق في الحسبان إبرام صفقة ما.. يتوقف الأمر على حجم الحزمة وتوقيت التنفيذ، وكيف سيؤثر ذلك على توقعات التضخم مستقبلا".

لكنه حذر من أن ارتفاع الدولار من جديد، بسبب تعثر محادثات التحفيز أو الضبابية المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يشكل خطرا على أسعار الذهب.

وأبرز فرض إجراءات عزل أكثر صرامة، لكبح الإصابات المتزايدة، الحاجة لمزيد من التحفيز، وأعلنت كاليفورنيا قيودا جديدة أمس في حين تدرس نيويورك حظر تناول الطعام داخل المطاعم.

ويُنظر للذهب كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي قد ينجم عن حزمة تحفيز كبيرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 24.65 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 1021.50 دولارا، في وقت كسب البلاديوم 0.1% مرتفعا إلى 2333.74 دولارا.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

كيف تؤثر الانتخابات الأميركية على أسعار الذهب؟

قال تقرير بموقع أويل برايس الأميركي إن الانتخابات الأميركية يمكن أن تؤدي إلى تقلبات قصيرة الأجل في سوق المعادن الثمينة، خاصة إذا طُعن في نتائجها، لكنها لن تؤثر على سوق الذهب على المدى الطويل.

المزيد من اقتصاد

هل يمكن أن يسيطر اليوان الصيني على العالم؟

العديد من الخبراء يتوقعون إمكانية تحول اليوان في السنوات العشر المقبلة إلى العملة الأكثر تداولا في السوق (غيتي)

في غياب المحفزات.. الاقتصاد الأميركي مُعرض للشلل الدائم

شركات النفط الست الكبرى تملك المال والبنية التحتية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يحتاجه العالم (رويترز)

تطمح بتعويض خسائرها السابقة.. شركات الطيران تستعد لنقل لقاحات كورونا

جهود هائلة لنقل اللقاح ستساعد شركات الطيران الناقلة على تقليص خسائرها بسبب الأزمة (مواقع التواصل الاجتماعي)

يختزن المغرب 70% من موجوداته في العالم.. ماذا تعرف عن الفوسفات وثروته الهائلة؟

المغرب يسعى عبر استثماراته إلى رفع إنتاجه السنوي في المتوسط من 30 مليون طن إلى 50 مليون طن (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. إساءة عنصرية توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير وأردوغان يستنكر

الكاميروني بيير ويبو المدرب المساعد لنادي باشاك شهير التركي احتج على تعرضه للإساءة (رويترز)

من أجمل البنايات في العالم.. قصور صدام التي ورثها معارضوه

أحد القصور الرئاسية في العاصمة بغداد (غيتي)

اغتيال فخري زاده.. طهران تعلن اعتقال متورطين وتتوعد بالرد قريبا

العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده اغتيل في كمين قرب طهران (الأناضول)

يقدم دروسا لطلاب في 83 دولة.. معلم هندي فاز بمليون دولار فتبرع بنصفه لمنافسيه

حصل الهندي رانجيتسين ديسيل على جائزة المعلم العالمية لعام 2020 (مواقع التواصل الاجتماعي)