الذهب يقفز إلى ذروة أسبوعين بفضل رهان على تحفيزات أميركية

ارتفعت أسعار الذهب لذروة أسبوعين اليوم الثلاثاء بفضل آمال في توصل مشرعين أميركيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الإصابات بفيروس كورونا.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1869.06 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04 05 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني عند 1871.52 دولارا.

وفي الولايات المتحدة، زاد المعدن الأصفر في العقود الآجلة بنسبة 0.4% إلى 1873.50 دولارا للأوقية.

وقال كايل رودا المحلل في آي جي ماركتس "تضع الأسواق في الحسبان إبرام صفقة ما.. يتوقف الأمر على حجم الحزمة وتوقيت التنفيذ، وكيف سيؤثر ذلك على توقعات التضخم مستقبلا".

لكنه حذر من أن ارتفاع الدولار من جديد، بسبب تعثر محادثات التحفيز أو الضبابية المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يشكل خطرا على أسعار الذهب.

وأبرز فرض إجراءات عزل أكثر صرامة، لكبح الإصابات المتزايدة، الحاجة لمزيد من التحفيز، وأعلنت كاليفورنيا قيودا جديدة أمس في حين تدرس نيويورك حظر تناول الطعام داخل المطاعم.

ويُنظر للذهب كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي قد ينجم عن حزمة تحفيز كبيرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 24.65 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 1021.50 دولارا، في وقت كسب البلاديوم 0.1% مرتفعا إلى 2333.74 دولارا.