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اقتصاد|عراق

رغم توقعه ارتفاع الأسعار.. العراق: كورونا وضع الصناعات النفطية بموقف حرج

عبد الجبار اعتبر أن اتفاق "أوبك بلس" سيسهم في تعزيز الأسعار (مواقع التواصل)
عبد الجبار اعتبر أن اتفاق "أوبك بلس" سيسهم في تعزيز الأسعار (مواقع التواصل)
6/12/2020

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن تداعيات تفشي فيروس كورونا وضعت الصناعات النفطية في موقف حرج، متوقعا أن ترتفع الأسعار فوق 50 دولارا مطلع العام المقبل. جاء حديث عبد الجبار خلال افتتاح مؤتمر ومعرض النفط والغاز بالعاصمة بغداد اليوم.

وفي كلمته، أوضح الوزير العراقي أن اتفاقات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الخاصة بخفض الإنتاج، ستسهم في تعزيز الأسعار لتتجاوز 50 دولارا في أوائل 2021.

وأضاف أن الأسعار تتحسن لكنها ما زالت حساسة للتقلبات الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا.

وأكد عبد الجبار التزام العراق باتفاق "أوبك بلس" (+OPEC) بشأن خفض الإنتاج، لأنه يخدم مصالحه.

توسيع الاستثمار

وأشار الوزير العراقي إلى أن وزارة النفط ماضية باتجاه توسيع استثمار الغاز وفتح نقاشات إيجابية مع الشركات العالمية لاستثمار الغاز وفق أساليب حديثة، وأبرزها شركة "شيفرون" العالمية.

وقال إن وزارته تعمل على تعظيم الاستثمار في قطاع البنى التحتية للصناعات النفطية، وإن هناك نقاشات مع شركات متخصصة.

ولفت عبد الجبار إلى أن موازنة العراق لعام 2021 تفترض سعرا للخام بـ42 دولارا للبرميل.

وأوضح وزير النفط العراقي أن متوسط صادرات البلاد من الخام تبلغ حوالي 2.8 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول الجاري، معلنا أن العراق سيبدأ بيع 3 خامات نفطية في يناير/كانون الثاني 2021.

وانطلقت في بغداد صباح اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض النفط والغاز في العراق، بمشاركة ممثلين عن الشركات النفطية والبنوك الأجنبية.

وعلى مدار يومين، سيناقش المؤتمر واقع الصناعات النفطية واستثمار الغاز في العراق للمرحلة المقبلة، إضافة إلى تطوير الاقتصاد العراقي باستخدام التقنيات الحديثة وتطوير قدرات القوى العاملة وتسهيل عمل ودخول الشركات الأجنبية للعمل في العراق.

المصدر : وكالات

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