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اقتصاد|الولايات المتحدة الأميركية

احتدام المعركة التجارية.. رسوم جمركية أميركية جديدة على منتجات أوروبية

الرسوم الأميركية الجديدة ستشمل أجزاء تصنيع الطائرات الفرنسية والألمانية (رويترز)
الرسوم الأميركية الجديدة ستشمل أجزاء تصنيع الطائرات الفرنسية والألمانية (رويترز)
31/12/2020

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات فرنسية وألمانية، على خلفية النزاع المستمر منذ فترة طويلة حول الدعم المقدم لعملاقي صناعة الطائرات الأوروبي "إيرباص" (AIRBUS) والأميركي "بوينغ" (BOEING).

وقال الممثل التجاري الأميركي في بيان إن الرسوم الجديدة ستشمل "أجزاء تصنيع الطائرات الفرنسية والألمانية" وأنواعا من النبيذ والمشروبات الكحولية التي ستضاف إلى لائحة منتجات من البلدين الأوروبيين تم فرض رسوم إضافية عليها منذ عام 2019.

واعتبر المسؤول الأميركي في بيانه أن هذه الخطوة تأتي ردا على فرض الاتحاد الأوروبي رسوما على منتجات أميركية بشكل غير منصف.

وهذا القرار هو الأحدث في المعركة التجارية المحتدمة بين الطرفين منذ 16 عاما بسبب اتهامات متبادلة بدعم صناعة الطائرات خارج إطار القواعد القانونية، ثم تأججت في ظل السياسة الحمائية التي اتبعها الرئيس دونالد ترامب.

كما أن القرار يأتي رغم عقد الآمال على هدنة تجارية بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد أجازت هذا العام للاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الأميركية.

لكن واشنطن تعتقد أنها قد عوقبت بالطريقة التي اتبعت لحساب فرض الرسوم، والتي أدت وفقا لإدارة ترامب إلى الإفراط في فرض رسوم أوروبية على المنتجات الأميركية.

وأضاف بيان الممثل التجاري "في تنفيذ فرض رسومه الجمركية (…) استخدم الاتحاد الأوروبي بيانات تجارية تعود لفترة انخفض فيها حجم التجارة بشكل كبير بسبب الآثار المروعة لكوفيد-19 على الاقتصاد العالمي".

وتابع "كانت النتيجة أن أوروبا فرضت رسوما جمركية على منتجات أكثر بكثير مما كان سيتم في حال استخدام بيانات فترة أخرى عادية. ورغم أن الولايات المتحدة أوضحت للاتحاد الأوروبي التأثير التشويهي لهذه الفترة الزمنية المحددة، فإن الاتحاد رفض تغيير مقاربته".

ولفت إلى أنه نتيجة ذلك وجدت الولايات المتحدة نفسها "مضطرة لتغيير الفترة التي تستخدمها كمرجعية للفترة التجارية نفسها التي استخدمها الاتحاد الأوروبي".

والخلاف المتعلق بصناعة الطيران يسبق وصول ترامب إلى البيت الأبيض بكثير، لكن واشنطن انتهزت الفرصة لفرض رسوم جمركية بقيمة 7.5 مليارات دولار على منتجات الأوروبيين بعد أخذ موافقة منظمة التجارة العالمية العام الماضي.

كما فرضت واشنطن في مارس/آذار الماضي رسوما عقابية بنسبة 25% على منتجات الاتحاد الأوروبي الشهيرة مثل النبيذ والأجبان وزيت الزيتون، و15% على طائرات "إيرباص".

المصدر : الفرنسية

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