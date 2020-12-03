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اقتصاد|السعودية

بلومبيرغ: الصندوق السيادي السعودي يجري مفاوضات لاقتراض 7 مليارات دولار

صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيستخدم قرضه الجديد لأغراض استثمارية (رويترز)
صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيستخدم قرضه الجديد لأغراض استثمارية (رويترز)
3/12/2020

قالت بلومبيرغ إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) يسعى للحصول على قرض بعد تواصله مع مصارف عالمية للمشاركة في التمويل.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن قيمة القرض تبلغ 7 مليارات دولار لاستخدامه في أغراض استثمارية، وإن الصندوق يخطط للحصول عليه أوائل العام المقبل.

من جهة أخرى نقلت وكالة رويترز عن أحد المصادر قوله إن القرض سيكون تسهيلا متجددا، مما يسمح لصندوق الاستثمارات العامة باقتراض المزيد من السوق إذا احتاج الأمر.

وسبق للصندوق أن حصل على 40 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي بالمملكة في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين لتمويل مشتريات أسهم في بورصات عالمية.

وحصل أخيرا على قرضين، أحدهما بقيمة 11 مليار دولار عام 2018، في حين بلغت قيمة القرض الآخر 10 مليارات.

وبحسب بيانات معهد الثروات السيادية، تبلغ أصول الصندوق 347 مليار دولار.

والعام الجاري، باع الصندوق 70% من حصته في سابك (SABIC) -رابع أكبر شركة بتروكيماويات بالعالم- لشركة أرامكو السعودية (ARAMCO) في صفقة قدرت بحوالي 69.1 مليار دولار.

واستثمر الصندوق ما يزيد على 7 مليارات دولار في الأسهم الأميركية والعالمية بالربع الأول، ليرفع إجمالي انكشافه إلى أكثر من 10 مليارات بحلول الربع الثاني.

وأظهر إشعار تنظيمي هذا الشهر أن صندوق الاستثمارات العامة قلص انكشافه على الأسهم في أميركا الشمالية بواقع 3 مليارات دولار في الربع الثالث، وتخلص من بعض حيازاته في صناديق المؤشرات والأسهم.

المصدر : بلومبيرغ + رويترز + وكالة الأناضول

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