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اقتصاد|تركيا

بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقية التجارة الحرة

حجم العلاقات التجارية بين تركيا وبريطانيا تجاوز 25 مليار دولار عام 2019 (الأناضول)
حجم العلاقات التجارية بين تركيا وبريطانيا تجاوز 25 مليار دولار عام 2019 (الأناضول)
29/12/2020

وقعت تركيا وبريطانيا اليوم الثلاثاء في أنقرة اتفاقية للتجارة الحرة، وذلك قبل أيام من خروج الأخيرة رسميا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان إن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأول من العام المقبل، وستشمل جميع المنتجات الصناعية والزراعية.

وأضافت بكجان أن هذه الاتفاقية ستكون أكبر ضامن لتطوير التجارة بين البلدين، كما سيتم الحفاظ على مكاسب الاتحاد الجمركي بفضل هذه الاتفاقية.

وتابعت "اليوم نشهد فرحةً لأننا لبّينا تطلعات رجال أعمالنا وأوفينا بعهودنا التي قطعناها لهم" وأشارت الوزيرة إلى أن اتفاقية التجارة الحرة علامة فارقة جديدة ومميزة للغاية على صعيد العلاقات بين البلدين.

وستساهم الاتفاقية في إزالة الغموض عن هيكلية التجارة القائمة بين أنقرة ولندن، كما تؤكد الوزيرة التركية معربة عن ثقتها بأن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الطرفين ستساهم بشكل كبير في استمرارية التبادل التجاري دون شوائب أو عراقيل.

ولفتت بكجان إلى أن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة ستضمن للشركات التركية تصدير منتجاتها التنافسية إلى الأسواق البريطانية دون عراقيل.

وبلغ حجم العلاقات التجارية بين البلدين 18.6 مليار جنيه إسترليني (25.25 مليار دولار) عام 2019.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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