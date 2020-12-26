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اقتصاد|صين

مركز أبحاث: الصين تتجاوز أميركا كأكبر اقتصاد بالعالم في 2028.. فماذا عن الهند؟

الاقتصاد الصيني سينمو في المتوسط بنسبة 5.7% خلال الفترة بين 2021 و2025 مقابل نمو أقل بكثير بالنسبة للولايات المتحدة (غيتي إيميجز)
الاقتصاد الصيني سينمو في المتوسط بنسبة 5.7% خلال الفترة بين 2021 و2025 مقابل نمو أقل بكثير بالنسبة للولايات المتحدة (غيتي إيميجز)
26/12/2020-|آخر تحديث: 26/12/202001:23 PM (مكة المكرمة)

أفاد مركز أبحاث بأن الصين ستتجاوز الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم عام 2028، وذلك قبل 5 سنوات مما كان متوقعا، ويرجع ذلك إلى تباين تعافي البلدين من جائحة فيروس كورونا.

وقال مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال "سي إي بي آر" (CEBR) في تقرير سنوي نشر اليوم السبت "لبعض الوقت كان صراع الاقتصاد والقوة الناعمة بين الولايات المتحدة والصين من الموضوعات الرئيسية التي تهيمن على الاقتصاد العالمي".

وأضاف أن "جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية تجعل هذا التنافس يميل بالتأكيد لصالح الصين".

وتابع المركز أن "مهارة الصين في إدارة (ملف) الجائحة" وما فرضته من إجراءات عزل عام صارمة في بدايات الأزمة وتأثر النمو على الأمد الطويل في الدول الغربية يعني أن أداء الصين الاقتصادي قد تحسن.

وتتوقع الصين نموا اقتصاديا متوسطه 5.7% سنويا بين 2021 و2025، قبل أن يتباطأ إلى 4.5% سنويا من 2026 إلى 2030.

وفي حين أنه من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة نموا قويا في أعقاب الجائحة عام 2021 فإن نموها سيتباطأ إلى 1.9% سنويا بين 2022 و2024، ثم إلى 1.6% بعد ذلك.

وتوقع المركز أن تظل اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم حتى بدايات العقد الثالث من القرن الـ21 قبل أن تتخطاها الهند، الأمر الذي يهوي بألمانيا من المركز الرابع إلى الخامس.

وستتراجع بريطانيا -بحسب المركز- إلى المركز السادس اعتبارا من 2024.

يشار إلى أن الاقتصاد الصيني سجل نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغ 4.9% مقابل 3.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي.

المصدر : الألمانية + رويترز

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