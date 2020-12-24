الليرة التركية تهبط قليلا قبيل قرار المركزي بشأن سعر الفائدة

انخفضت الليرة التركية 0.45% مقابل الدولار الأميركي اليوم، الخميس، قبيل اجتماع للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة، ومن المتوقع أن يرفع البنك سعر فائدته الأساسي 150 نقطة أساس.

وبلغت العملة 7.6590 مقابل الدولار بحلول الساعة 04:51 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى يقل قليلا عن سعر إغلاقها أمس، الأربعاء، عند 7.6250.

وخلص استطلاع رأي أجرته "رويترز" (Reuters) إلى أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي تشديد السياسة، ويرفع سعر فائدته الأساسي إلى 16.5% مقابل 15% حاليا.

وكان المركزي التركي قد رفع أسعار الفائدة شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من 10.25% إلى 15%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" (Repo) لأجل أسبوع.

وقال بيان المركزي وقتها إنه تقرر رفع سعر الفائدة؛ لإعادة تأسيس عملية خفض التضخم، ودعم استقرار الليرة.

ومنذ بداية العام الحالي تراجعت الليرة التركية بنحو 23%.