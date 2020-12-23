قال مسؤول عراقي إن بلاده ستوقع الأحد المقبل اتفاقية مع شركة "دايو" (Daewoo) الكورية الجنوبية لتطوير ميناء الفاو في محافظة البصرة (جنوب البلاد)، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.62 مليار دولار أميركي.

وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي في مؤتمر صحفي، الأربعاء، ذكر فيه أن التوقيع سيتم الأحد المقبل بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر الفرطوسي أن ميناء الفاو سيتم تنفيذه حسب المواصفات والتصاميم المعتمدة من شركة استشارية إيطالية، مشيرا أن عملية التطوير يرافقها توفير ما يقارب 15 ألف فرصة عمل جديدة.

مشروع مثير للجدل

وأشار المسؤول العراقي إلى أن " المشروع يتضمن إنشاء 90 رصيفا، منها 50 رصيفا مخصصا للحاويات، و12 للحمولات السائبة، وعدد آخر للأرصفة النفطية، بطاقة إجمالية 2 مليون حاوية سنويا".

وكان عقد بناء الميناء مثار جدل واسع في العراق على مدى الأشهر القليلة الماضية، وسط تكهنات بنزاع بين أطراف سياسية في الخفاء للحصول على عمولات من الشركات الراغبة في بناء المشروع.

والأسبوع الماضي دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الحكومة العراقية إلى العمل على "اجتثاث الفساد والابتزاز" في مشروع ميناء "الفاو الكبير".

وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر "على الحكومة العراقية أن تعمل على اجتثاث الفساد والابتزاز الواضح والجلي في مشروع الميناء، الذي تكالبت عليه أيدي الخارج والداخل وأيدي التجار والمليشيات، بحجج واهية؛ لتبقي العراق معزولا ومحتاجا إلى غيره".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت شركة "دايو" الكورية الجنوبية، وقف العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير، في البصرة (جنوب العراق)، بعد العثور على جثة مديرها مشنوقا هناك، بعد أيام على التوقيع بالأحرف الأولى على إنشاء مشروع الميناء.

وقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن مدير "دايو" انتحر إثر تعرضه لضغوط وابتزاز.

يذكر أن حجر أساس مشروع ميناء الفاو الكبير، وضع في عام 2010، وأعلن وزير النقل العراقي، ناصر حسين الشبلي، عن الاتفاق على الصيغة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير مع الشركة الكورية المنفذة للمشروع، الذي تقدر كلفته بنحو 4.6 مليارات دولار.

ويعتبر العراقيون الميناء أحد أبرز المشاريع، التي ستعود بالمنفعة الاقتصادية على البلاد حال إنجازه.