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اقتصاد|إندونيسيا

مسؤول أميركي: إندونيسيا تستطيع الحصول على مليارات الدولارات إذا طبعت مع إسرائيل

أدام بويهلر: لن يشعر بالمفاجأة إذا زادت المساعدات التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى إندونيسيا (رويترز)
أدام بويهلر: لن يشعر بالمفاجأة إذا زادت المساعدات التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى إندونيسيا (رويترز)
23/12/2020

قال مسؤول أميركي إن إندونيسيا تستطيع الحصول على مليارات الدولارات كتمويلات إضافية من الولايات المتحدة، إذا انضمت إلى جهود الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الرامية إلى إقامة علاقات بين إسرائيل والدول الإسلامية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن أدام بويهلر الرئيس التنفيذي لوكالة التنمية الدولية الأميركية قوله إن الوكالة تستطيع مضاعفة استثماراتها في إندونيسيا والتي تبلغ حاليا حوالي مليار دولار، إذا أقامت جاكرتا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأضاف في مقابلة مع بلومبيرغ بمدينة القدس المحتلة "نحن نتحدث معهم (إندونيسيا) بشأن هذا الأمر… إذا كانوا مستعدين لذلك سيسعدنا أن نقدم لهم دعما ماليا أكبر مما نقدمه بالفعل".

وقال المسؤول الأميركي إنه لن يشعر بالمفاجأة إذا زادت المساعدات التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى إندونيسيا -وهي أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان- بمقدار مليار أو ملياري دولار إذا أقامت الأخيرة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ويقول قادة الولايات المتحدة وإسرائيل إنهم يتوقعون انضمام المزيد من الدول إلى موجة اتفاقيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، التي أعلنت خلال الشهور القليلة الماضية انضمام الإمارات والبحرين والسودان والمغرب إليها.

وتأمل الولايات المتحدة في انضمام سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية إلى موجة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، رغم أن بويهلر قال إنه من الصعب تقديم مساعدات من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى الدولتين بسبب القواعد التي لا تسمح للوكالة بالاستثمار في الدول ذات الدخل المرتفع.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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