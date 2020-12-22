نمو قياسي للاقتصاد البريطاني عند 16% في الربع الثالث

أظهرت بيانات رسمية أن التعافي الاقتصادي في بريطانيا من الانهيار الناجم عن فيروس كورونا في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول الماضيين كان أسرع بعض الشيء مما كان يعتقد في السابق.

وأفادت البيانات أيضا بأن الاقتراض الحكومي قفز من أجل الإنفاق المرتبط بأزمة فيروس كورونا.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل قياسي بلغ 16%مقارنة بقراءة سابقة عند 15.5%، لكن يظل ذلك غير قادر على تعويض التراجع البالغ 18.8% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين عندما كانت أغلب قطاعات الاقتصاد في حالة توقف.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أيضا إن بريطانيا اقترضت بوتيرة غير مسبوقة بواقع 241 مليار جنيه إسترليني (323 مليار دولار) في الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية، أي بزيادة 190 مليار جنيه إسترليني تقريبا عن الفترة نفسها قبل عام.

وأضاف المكتب أن الدين العام بلغ نحو 2.1 تريليون جنيه إسترليني، وهذا يمثل 99.5% من الناتج السنوي، وهي أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ 1962.