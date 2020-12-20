على بعد أيام من العام الجديد.. إليك نصائح لتحدد أهدافك المالية لـ2021

مع اقتراب عام 2021 من المهم أن نقيَّم خلال هذه المرحلة ما نجحنا في تحقيقه وما ينبغي لنا تحسينه في السنة الجديدة، فبالنسبة لكثيرين تعد هذه الأيام، أي قبل حلول العام الجديد، الوقت المناسب لتحديد الأهداف سواء كانت عائلية أو مهنية أو اجتماعية وبالطبع مالية.

وقال موقع "فينانثاس بيرسناليس" (finanzas personales) الكولومبي في تقرير نشره، إن هذا الأمر عادة جيدة، حيث ثبت أن تحديد الأهداف خطوة ضرورية لتحقيق النجاح، لأن بهذه الآلية يمكنك تصور طريقة تحقيق تلك الأهداف والعمل عليها.

ومن ثم فإنه يوصى بتحديد أهداف مالية بالإضافة إلى أهداف أخرى مثل فقدان الوزن أو القيام برحلة معينة. وتنقسم الأهداف المالية إلى أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل يخطط المرء لتحقيقها لتحسين وضعه المالي، سواء كنت تريد ادخار مزيد من المال أو إنشاء صندوق طوارئ أو تسديد الديون.

كيف تحدد أهدافك؟

يتجاوز تحديد الأهداف المالية مجرد وضع قائمة بسيطة بالأشياء التي تريد تحقيقها، وتعتمد القدرة على تطبيق القرارات التي اتخذتها بشأن العام الجديد بشكل مباشر على حسن التخطيط لأهدافك وكيفية قياسها على مدار السنة، ولهذا السبب يلزم أن تكون الأهداف المالية محددة بدقة وواقعية ومحددة زمنيا لوضع خطة ذكية وقابلة للتحقق.

ولذلك عند تحديد أهدافك ضع في اعتبارك أنه ينبغي أن يكون لها 4 خصائص:

أهداف محددة: حدد المبلغ السنوي إذا كنت تريد توفير مزيد من المال، أما إذا كنت ترغب في الاستثمار فحدد قيمة المبلغ الذي تريد استثماره، وفي حال كنت ترغب في التخلص من الديون، فحدد الرقم الذي ستسدده عام 2021.

أهداف قابلة للقياس: في حال حددت أهدافك المالية، فستكون لديك القدرة على قياس نتائجها من وقت لآخر.

وضع حد زمني لأهدافك: يتيح لك وضع حد زمني اعتماد غايات واضحة، وبمجرد أن تحدد الهدف ضع خطة عمل، وإذا كنت ترغب في البدء بالاستثمار مثلا يمكنك تحديد هدف توفير مبلغ قدره ألفا دولار خلال 8 أشهر والبدء بالاستثمار في الشهر التاسع، وبهذه الطريقة يمكنك مراقبة وتحقيق الأغراض.

أهداف قابلة للتحقق: ينبغي أن تكون الأهداف واقعية وإلا فلن تحققها أبدا، فإذا كنت تريد البدء بتوفير المزيد، فعليك أولا مراجعة ميزانيتك ومعرفة مقدار ما يمكنك توفيره شهرا بعد شهر، من أجل تحديد هدف المدخرات الخاص بك.

في حال حددت أهدافك المالية، فستكون لديك القدرة على قياس نتائجها من وقت لآخر (غيتي)

كيف تحقق أهدافك المالية؟

بمجرد تحديد أهدافك، يكون قد حان الوقت للعمل على تحقيقها، وإليك بعض النصائح من أجل ذلك:

دوّن أهدافك: أظهرت الدراسات أن الأهداف المدوّنة من المرجح أن تتحقق أكثر من تلك التي لم تدوّن، خذ الوقت الكافي لكتابة أهدافك وحتى توثيقها في لوحة مرئية، واحتفظ بهذه اللوحة في مكان يمكنك رؤيتها فيه بحيث يذكرك عقلك باستمرار بالعمل من أجل تحقيق ما كتبت.

قسّم أهدافك: في بعض الأحيان قد تبدو الأهداف مربكة وغير قابلة للتحقيق لأنها كبيرة جدا، فيكون من المفيد أن تقسم أهدافك إلى خطوات يومية أو أسبوعية أو شهرية حتى تكون أقل صعوبة.

راقب تقدمك: تستغرق بعض الأهداف وقتا أطول من غيرها، لذلك من المهم مراقبة تقدمك حتى تظل متحمسا.

وإذا لم تكن متأكدا من الأهداف المالية التي تريد تحديدها لهذا العام، فإليك بعض الأمثلة التي يمكنك الإفادة منها (إنشاء صندوق للطوارئ، وتسديد الديون، والبدء بالاستثمار، والبدء بالادخار للتقاعد، وزيادة ثروتك، وتجنب المصاريف غير الضرورية، والحصول على مصادر دخل أخرى).