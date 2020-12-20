على بعد أيام من العام الجديد.. إليك نصائح لتحدد أهدافك المالية لـ2021

يتيح العام الجديد الفرصة المثالية لإعادة النظر في شؤوننا المالية، وإنشاء خطة ادخار لتنظيمها، إليك هذه النصائح من مستشارين ماليين من شأنها أن تساعد على تسهيل هذه العملية.
مع اقتراب عام 2021 من المهم أن نقيَّم خلال هذه المرحلة ما نجحنا في تحقيقه وما ينبغي لنا تحسينه في السنة الجديدة، فبالنسبة لكثيرين تعد هذه الأيام، أي قبل حلول العام الجديد، الوقت المناسب لتحديد الأهداف سواء كانت عائلية أو مهنية أو اجتماعية وبالطبع مالية.
وقال موقع "فينانثاس بيرسناليس" (finanzas personales) الكولومبي في تقرير نشره، إن هذا الأمر عادة جيدة، حيث ثبت أن تحديد الأهداف خطوة ضرورية لتحقيق النجاح، لأن بهذه الآلية يمكنك تصور طريقة تحقيق تلك الأهداف والعمل عليها.
ومن ثم فإنه يوصى بتحديد أهداف مالية بالإضافة إلى أهداف أخرى مثل فقدان الوزن أو القيام برحلة معينة. وتنقسم الأهداف المالية إلى أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل يخطط المرء لتحقيقها لتحسين وضعه المالي، سواء كنت تريد ادخار مزيد من المال أو إنشاء صندوق طوارئ أو تسديد الديون.
يتجاوز تحديد الأهداف المالية مجرد وضع قائمة بسيطة بالأشياء التي تريد تحقيقها، وتعتمد القدرة على تطبيق القرارات التي اتخذتها بشأن العام الجديد بشكل مباشر على حسن التخطيط لأهدافك وكيفية قياسها على مدار السنة، ولهذا السبب يلزم أن تكون الأهداف المالية محددة بدقة وواقعية ومحددة زمنيا لوضع خطة ذكية وقابلة للتحقق.
ولذلك عند تحديد أهدافك ضع في اعتبارك أنه ينبغي أن يكون لها 4 خصائص:
بمجرد تحديد أهدافك، يكون قد حان الوقت للعمل على تحقيقها، وإليك بعض النصائح من أجل ذلك:
وإذا لم تكن متأكدا من الأهداف المالية التي تريد تحديدها لهذا العام، فإليك بعض الأمثلة التي يمكنك الإفادة منها (إنشاء صندوق للطوارئ، وتسديد الديون، والبدء بالاستثمار، والبدء بالادخار للتقاعد، وزيادة ثروتك، وتجنب المصاريف غير الضرورية، والحصول على مصادر دخل أخرى).