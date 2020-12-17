دبي للاستثمارات الحكومية تخسر 2.6 مليار دولار في النصف الأول للعام الحالي

أظهرت بيانات، اليوم الخميس، لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (الذراع الاستثمارية لحكومة دبي) تسجيل خسائر خلال النصف الأول 2020 بلغت 9.4 مليارات درهم (2.6 مليار دولار) وسط هبوط الإيرادات مع تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكانت مؤسسة دبي سجلت أرباحا بقيمة 10.5 مليارات درهم (2.85 مليار دولار) خلال النصف الأول 2019.

وحسب البيانات، هبطت إيرادات المؤسسة خلال النصف الأول بنسبة 31% على أساس سنوي، لتبلغ 73.7 مليار درهم (20 مليار دولار).

وأشارت البيانات إلى تراجع ملموس في عائدات قطاعات النقل والنفط والغاز. وذكرت المؤسسة أن صافي الخسائر يعود بأغلبيته إلى قطاع النقل، وبدرجة أقل إلى أنشطة الضيافة في القطاعات الأخرى.

وأثرت الإجراءات التي اتخذتها الحكومات حول العالم، لمكافحة تفشي فيروس كورونا، بشكل متفاوت على نشاطات السفر، السياحة، التجزئة، العقارات.

وانخفضت أصول مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بنسبة 1% خلال النصف الأول على أساس سنوي إلى 1107.7 مليارات درهم (301.6 مليار دولار).

وبلغت مديونيات المؤسسة نحو 869.5 مليار درهم (236.75 مليار دولار) خلال النصف الأول، لتحافظ على مستويات مماثلة للعام 2019.

كما تراجعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 6.4%، إلى 191.5 مليار درهم (52.1 مليار دولار) خلال النصف الأول.

ومن جانبه قال محمد إبراهيم الشيباني العضو المنتدب إن أزمة "كوفيد-19 "الصحية أثرت بشكل كبير على الأعمال الرئيسية للمؤسسة.