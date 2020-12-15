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اقتصاد|سودان

رئيس الوزراء السوداني: مشاركة الجيش في القطاع الخاص أمر غير مقبول

حمدوك قال إن حكومته ترغب في تحويل الشركات المملوكة للجيش إلى شركات مساهمة عامة (رويترز)
حمدوك قال إن حكومته ترغب في تحويل الشركات المملوكة للجيش إلى شركات مساهمة عامة (رويترز)
15/12/2020

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن مشاركة الجيش السوداني في شركات القطاع الخاص أمر غير مقبول، وإن مثل هذه الشركات يجب أن تتحول إلى شركات مساهمة عامة.

وقال "كل جيوش العالم لديها علاقة بالاستثمار، لكنه الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، و(هذا) مهم ومشروع، لكن كون المؤسسة العسكرية تستثمر في قطاع الإنتاج وتزيح وتحل محل القطاع الخاص فإنه أمر غير مقبول".

ويسيطر الجيش السوداني -الذي يحكم مع تحالف مدني خلال فترة انتقالية بعد الإطاحة بعمر البشير عام 2019- على العديد من الشركات في قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة.

وأضاف حمدوك أنه من غير الممكن إدارة موارد خاصة بالشعب السوداني من غير شفافية ومساءلة، فهذا الأمر لا يتنازل عنه.

وتحدث في مؤتمر صحفي بشأن شطب السودان من قائمة أميركية للدول الراعية للإرهاب، وهي خطوة تم اتخاذها في وقت سابق أمس الاثنين، ومن المتوقع أن تؤدي إلى مساعدات مالية واستثمارات أجنبية يحتاجها السودان بشدة.

وجاءت تصريحاته ردا على سؤال حول قانون أقره الكونغرس الأميركي يطالب بالشفافية المالية والسيطرة المدنية على الشركات السودانية المملوكة للدولة كشرط لمساعدة الولايات المتحدة للسودان، والتي قال إنها ستساعد بالتأكيد في التحول الديمقراطي.

وتابع حمدوك أن رغبة حكومته هي تحويل الشركات المملوكة للجيش إلى شركات مساهمة عامة يمكن للجمهور الاستثمار فيها، وقال "يصبح السؤال: ما قدرتنا على تحقيق هذا الأمر؟ فالكلام والقول أسهل من العمل".

المصدر : رويترز

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