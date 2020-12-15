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بعد أزمة كورونا.. إليك أهم التوقعات الاستثمارية لعام 2021

فعالية اللقاحات وانخفاض معدلات انتشار الوباء سيكونان عاملين مؤثرين بشكل كبير على الاقتصاد الكلي (الفرنسية)
فعالية اللقاحات وانخفاض معدلات انتشار الوباء سيكونان عاملين مؤثرين بشكل كبير على الاقتصاد الكلي (الفرنسية)
15/12/2020

كانت سنة 2020 صعبة على المستثمرين، فقد أدت جائحة كورونا إلى ركود هائل تواصل 12 شهرا، لكن هذه الأزمة قد تكون تجربة مفيدة لمن يريد أن يستثمر بنجاح مع حلول عام 2021.

في تقرير نشرته مجلة فوربس الأميركية (forbes)، يسلط الكاتبان بوب سوليفان وبنيامين كاري الضوء على أبرز التوقعات في سوق الأسهم خلال العام الجديد، بما يساعد المستثمرين على القيام بأفضل الخيارات لتعويض ما خسروه خلال العام الجاري.

وفي تعليقه على ما شهده سوق الأسهم خلال الفترة الماضية، يقول الخبير المالي ديزموند هنري "لقد أثبت عام 2020 أن السوق لا يمكن التنبؤ به"، لكن المستثمرين يجب أن يتمسكوا بالاستثمار طويل المدى في مجالات متنوعة وبتكلفة منخفضة، وعدم بيع الاستثمارات لتعويض خسائرهم.

سياسات بايدن

يتساءل كثيرون في الفترة الحالية عن السياسات الاقتصادية التي يعتزم جو بايدن اعتمادها عندما يتولى منصبه كرئيس للولايات المتحدة، مطلع العام الجديد، خاصة أنه أثار المخاوف عندما تحدث سابقا عن خطط لزيادة الضرائب على الأثرياء، مما قد يؤثر بشكل مباشر على سوق الأسهم.

لكن الأمر الجيد حسب الكاتبين هو انتعاش السوق نسبيا منذ الإعلان عن فوز بايدن، وهو أمر قد يتعزز في الفترة المقبلة بغض النظر عن نتائج مجلس الشيوخ.

عودة الحياة إلى طبيعتها

سيكون توزيع لقاحات "كوفيد-19" الهاجس الأساسي عالميا حتى منتصف 2021، وهو ما قد يتخلله الكثير من التقلبات في انتظار أن تعود الحياة إلى طبيعتها.

ستكون فعالية اللقاحات وانخفاض معدلات انتشار الوباء عاملين مؤثرين بشكل كبير على الاقتصاد الكلي وعلى جميع القطاعات الاستثمارية، مع تباين بين القطاعات المختلفة في التعافي من آثار الأزمة.

الخبراء يتوقعون أن يشهد 2021 تقلبات في انتظار أن تعود الحياة إلى طبيعتها (شترستوك)

مكاسب لشركات الأدوية

مراكز البحث الطبي وشركات الأدوية، على غرار فايزر (Pfizer) ومودرنا (Moderna) وريغينيرون (Regeneron)، ستستفيد بشكل كبير من إنتاج اللقاحات، كما أن بعض الأطراف الأخرى، على غرار الشركات التي توفر معدات تبريد اللقاحات ستحقق بدورها أرباحا طائلة خلال العام الجديد.

انتعاش قطاع السفر

إذا بدأ العالم يعود إلى طبيعته في عام 2021، ستشهد عدة قطاعات انتعاشا هائلا، وقد يؤدي الطلب المتزايد على السفر إلى ارتفاع أسهم شركات الطيران والفنادق وحتى شركات النقل البحري.

انتعاش المطاعم

من المنتظر أن تستفيد مطاعم الوجبات السريعة بشكل خاص من العودة المحتملة إلى الحياة الطبيعية، ففي اليوم الذي أعلنت فيه شركة فايزر أن لقاحها فعال بنسبة 90%، شهدت المطاعم حالات اكتظاظ قياسية.

الطلب المتزايد على السفر سيؤدي إلى ارتفاع أسهم شركات الطيران والفنادق وحتى شركات النقل البحري (شتوستوك)

بعض الشركات ستتراجع مكاسبها

قد يواجه الكثير من الشركات التي حققت مكاسب مفاجئة في عام 2020 أزمات بسبب احتمال العودة إلى الحياة الطبيعية، فمنذ الإعلان عن تجارب اللقاح الناجحة، فقدت شركة زوم ما يقرب من 20% من مكاسبها، كما شهدت خدمات توصيل الطعام انخفاضا حادا.

تراجع قيمة أسهم شركات التكنولوجيا

توقع المحللون منذ فترة طويلة أن تتراجع قيمة أسهم شركات التكنولوجيا، بعد أن شهدت انتعاشا في عام 2020، وحسب الكاتبين، فإن الأنظار ستُسلط على قضايا الاحتكار المرفوعة ضد غوغل وغيرها من عمالقة التكنولوجيا، لكن ليس من الواضح كيف ستتعامل إدارة بايدن مع القضية.

المصدر : الصحافة الأميركية

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