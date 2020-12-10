بسبب كورونا.. بنوك العالم تواجه 4 أعوام عجاف أخرى

قالت ماكنزي آند كو (McKenzie & Company) للاستشارات، في تقرير، إن معظم البنوك في شتى أنحاء العالم قد تواجه 4 سنوات أخرى من انخفاض الأرباح ضمن تبعات جائحة "كوفيد-19".

وأضافت الشركة أنه بحلول 2024، ستتطلب الجائحة 2.7 تريليون دولار مخصصات نفقات لخسائر القروض، وستُفقد 3.7 تريليونات من الإيرادات نهائيا بسبب التحديات الاقتصادية واستمرار انخفاض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أيضا على مستوى العالم -حسب الشركة- أن يتراجع العائد على حقوق الملكية، وهو مقياس مهم للربحية، إلى 1.5% عام 2021 من 8.9% في 2019.

ولن تستعيد معظم المؤسسات ربحية عام 2019 قبل مضي 5 أعوام ما لم تحسن إنتاجيتها وإدارتها لرأس المال، وأضافت "ماكنزي آند كو" أن الدمج قد يكون حلا لبعضها.

ومن جانب آخر، قال كوسيك راغغوبال أحد معدي التقرير "هناك ضرورة ملحة لأن ترفع البنوك إنتاجيتها".