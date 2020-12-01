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اقتصاد|قطر

اتفاقيات لمركبات صديقة للبيئة بالمليارات.. قطر تصنع حافلات كهربائية استعدادا لمونديال 2022

عقود تطبيق التحول للمركبات الصديقة للبيئة تقدر بنحو 1.65 مليار دولار (وكالة الأنباء القطرية)
عقود تطبيق التحول للمركبات الصديقة للبيئة تقدر بنحو 1.65 مليار دولار (وكالة الأنباء القطرية)
1/12/2020

قالت هيئة المناطق الحرة في قطر إنها وقعت الاثنين اتفاقية مع شركة يوتونغ (Yutong) الصينية -أحد أكبر موردي الحافلات الكهربائية في العالم- وشركة "مواصلات" القطرية للنقل العام لتصنيع حافلات كهربائية في المناطق الحرة.

وأضافت الهيئة أن أولى الحافلات الكهربائية سيجري استخدامها في الخدمات الرئيسية خلال بطولة كأس العالم 2022 لكرة القادم وما بعدها.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية قطر الهادفة إلى تحويل 25% من حافلات النقل العام إلى الطاقة الكهربائية النظيفة بحلول موعد البطولة، وأنه من المتوقع أن يتم تشغيل كامل أسطول حافلات النقل العام الكهربائية بحلول 2030، بحسب ما أوردت رويترز.

ومن المقرر أن ينتج المصنع الحافلات الكهربائية لتغطية السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الجنوبية وأفريقيا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

عقود بالمليارات

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني شهد أمس التوقيع على عقود تطبيق التحوّل إلى المركبات الصديقة للبيئة.

وشملت هذه العقود شراء حافلات كأس العالم وخدمات تشغيلها وتشغيل مرافقها، وعقد إنشاء مصنع تجميع الحافلات الكهربائية، والتوقيع على 11 عقدا للبنية التحتية للحافلات تدعم القطاع الخاص.

من المقرر أن ينتج المصنع الحافلات الكهربائية لتغطية السوق القطري والتصدير نحو الخارج (وزارة المواصلات والاتصال)

وبموجب هذه العقود التي تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب 6 مليارات ريال (1.65 مليار دولار) سيتم:

  • توفير الحافلات الكهربائية وإنشاء البنية التحتية الخاصة بها كالمحطات والمستودعات ومواقف الانتظار.
  • إقامة مصنع لتجميع الحافلات الكهربائية في إحدى المناطق الحرة.
  • توفير عدد من الحافلات التي تعمل بمادة الديزل الجديدة الصديقة للبيئة الخالية من المادة الكبريتية التي تسبب الانبعاثات الضارة الناجمة عن عملية الاحتراق.

وقال رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري على حسابه في تويتر "خطونا اليوم خطوة تاريخية بالتوقيع على عقود التحول إلى المركبات الصديقة للبيئة بكلفة 6 مليارات ريال".

واعتبر أن هذه الخطوة نقلة مهمة نحو بيئة أنظف واقتصاد منخفض الكربون تجسيدا لأهداف 2030. وسيكون أول تطبيقاتها في 2022 تحقيقا لوعد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتنظيم أول مونديال محايد للكربون.

ريادة

وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي -على هامش حفل توقيع عقود تطبيق التحول للمركبات الصديقة للبيئة- إن هذه الخطوات ستعزز من موقع دولة قطر بوصفها رائدة في مجال النقل الجماعي للطاقة النظيفة، لتكون ضمن الدول الأوائل في العالم التي لديها نظام حافلات كهربائية متكامل.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات "كروة" (KARWA) فهد سعد القحطاني إن قطاع النقل في دولة قطر يشهد طفرة كبيرة استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022.

وأضاف أن شركة مواصلات "كروة" ستشتري 3 آلاف حافلة جديدة، مشيرا إلى أن أكثر من 25% من الحافلات الجديدة ستعمل بالكهرباء لتصبح من أضخم الصفقات في العالم.

ووقعت شركة مواصلات عقدين لشراء الحافلات الخاصة بخدمة بطولة كأس العالم 2022، الأول مع شركة يوتونغ الصينية لشراء 741 حافلة كهربائية و261 حافلة ديزل، والثاني مع شركة هايغر (HIGER) الصينية لشراء 1815 حافلة ديزل.

أما رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" سعد بن أحمد المهندي فقال إن "أشغال" وقعت 11 عقدا جديدا بهدف إنشاء مواقف ومستودعات للحافلات بقيمة ملياري ريال (274.6 مليون دولار)، مشيرا إلى أنه تم إسناد تنفيذها إلى شركات قطرية، وذلك في إطار توجيهات الحكومة لدعم الشركات الوطنية.

المصدر : رويترز + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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