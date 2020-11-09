بافيليون السنغافورية توقع أول اتفاق طويل الأجل للغاز المسال مع قطر

قالت "بافيليون إنرجي" (Pavilion Energy) السنغافورية -اليوم الاثنين- إنها وقعت اتفاقا مع الذراع التجارية لقطر للبترول لشراء ما يصل إلى 1.8 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 10 سنوات اعتبارا من 2023.

وأضافت بافيليون -في بيان- إن كل شحنة تسلم إلى سنغافورة بموجب هذا الاتفاق ستأتي مع بيان بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بدءا من البئر وصولا إلى ميناء التفريغ.

ووقعت بافيليون التابعة لشركة الاستثمار السنغافورية "تيماسيك هولدنجز" (Temasek Holdings) المملوكة للدولة الاتفاق مع قطر للبترول للتجارة، وهي شركة تابعة لقطر للبترول.

وبينما تعتزم قطر زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027 من 77 مليونا في الوقت الحالي، فإنها تسعى إلى استقطاب مشترين للكميات الإضافية.

وعند طرحها مناقصة لشراء الغاز الطبيعي المسال في وقت سابق هذا العام، طلبت بافيليون من الموردين المحتملين تسليط الضوء على جهودهم لخفض انبعاثات الكربون، لأنها تستهدف جعل مشترياتها في نهاية المطاف محايدة للكربون.

ويسعى متعاملون رئيسيون في القطاع ومستهلكون إلى مزيد من الشفافية بشأن انبعاثات الكربون والميثان في سلسلة قيمة الغاز في ظل سعي عالمي لخفض انبعاثات الكربون.

وتسعى سنغافورة إلى تنويع وارداتها من الغاز، إذ تبدأ عقودها طويلة الأجل مع إندونيسيا المجاورة لتلقي الغاز عبر أنابيب في الانتهاء اعتبارا من 2023.

شركة قطر للبترول للتجارة

ويعني الاتفاق أن قطر -أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم- ستصبح موردا كبيرا للطاقة إلى سنغافورة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي وقّعت قطر عقدا مدته 10 سنوات مع "سينوبك" (Sinopec) الصينية لتوريد غاز طبيعي مسال بأسعار مرتبطة بقيم خام برنت.

وفي العام الماضي دشنت قطر منشأة لجمع الكربون وتخزينه لاحتجاز 5 ملايين طن من الكربون من منشآت الغاز المسال بحلول 2025.

وكانت قطر للبترول أعلنت تأسيس وبدء أعمال شركة قطر للبترول للتجارة، كذراع لها متخصصة بالتداول في الغاز الطبيعي المسال، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

وتم تكليف شركة قطر للبترول للتجارة -المملوكة بالكامل لقطر للبترول ومقرها الدوحة- ببناء محفظة عالمية متنوعة من الغاز الطبيعي المسال المنتج محليا ودوليا. وتعمل الشركة على إدارة مخاطر الأسعار لمحفظتها من خلال التداول في الغاز والمشتقات.