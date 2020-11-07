أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراد أويصال محافظ البنك المركزي من منصبه وعين مكانه ناجي آغبال رئيس إدارة الإستراتيجية والموازنة بالرئاسة، بعد هبوط قيمة الليرة التركية لمستوى قياسي، وجاءت هذه الخطوة في مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية فجر السبت.

وأغلقت الليرة على 8.5445 أمام الدولار يوم الجمعة، بعد أن تراجعت لمستوى قياسي بلغ 8.58. وهبطت الليرة 30% أمام الدولار هذا العام.

ولم يذكر المرسوم أسباب إقالة أويصال بعد 16 شهرا على تعيينه في المنصب في يوليو/تموز 2019 عندما عيّنه أردوغان خلفا لمراد جتينقايا.

وتولى ناجي آغبال حقيبة المالية من عام 2015 حتى عام 2018 عندما عين رئيسا لإدارة الإستراتيجية والموازنة بالرئاسة التركية.

وبموجب القرارات الموقعة من قبل الرئيس التركي، فقد تم تعيين إبراهيم شنل رئيسا لإدارة الإستراتيجية والموازنة بالرئاسة خلفا لناجي آغبال، كما تم تعيين وزير الاقتصاد السابق، نهاد زيبكجي، عضوا بلجنة السياسات الاقتصادية برئاسة الجمهورية.

وباستمرار، عارض أردوغان الفوائد المرتفعة، والسبت الماضي قال إنه يحارب "مثلثا شيطانيا من معدلات فائدة وأسعار صرف وتضخم".

ويسود القلق الأسواق بسبب استمرار ارتفاع التضخم، مع تراجع احتياطات العملة الأجنبية.