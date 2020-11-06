يمكنك البدء من الصفر.. كيف تطلق مشروعك الخاص بدون مال؟

في حال عدم قيام الموظفين بعملهم على أكمل وجه، هناك بعض الطرق الكفيلة بزيادة الإنتاجية في المشاريع الناشئة. تعرف عليها.
انتشرت في السنوات الماضية الكثير من القصص حول الشركات الناشئة التي حققت نجاحا فائقا وأضحت رائدة في مجالها، ولعل القاسم المشترك الأبرز بينها أن أصحاب الشركات أطلقوا مشاريعهم من الصفر بدون أي أرصدة مالية.
في تقرير نشرته مجلة "إنتربرينور" (entrepreneur) الأميركية يقول الكاتب إيفان فاسكيز إسلاس إنه يجب ألا تقلق وتيأس إذا كنت تريد أن تصبح رائد أعمال وليس لديك رصيد كاف من المال، إذ يمكنك إطلاق مشروعك بمبلغ صغير أو حتى بدون أي رصيد مالي، لكنك ستحتاج في المقابل إلى بعض الإمكانات والمهارات لتحقق حلمك.
وكلما زادت الإمكانيات والمهارات التي تمتلكها قلت حاجتك للأموال، وتشمل هذه الإمكانيات الذكاء والخيال وشبكة العلاقات والخبرات والمعارف والوقت، ناهيك عن القدرة على اقتناص الفرص التي لا يراها الآخرون، والاطلاع على الكتب والقصص الناجحة، والمهارات الفنية والبدنية والفكرية والصحة الجيدة.
هناك الكثير من أفكار المشاريع الناجحة، لذلك في البداية ما عليك سوى اختيار الفكرة الأنسب، ثم حاول إضفاء لمسة إبداعية عليها، سواء على مستوى التكلفة أو الرفاهية أو الجودة أو السرعة، وما إلى ذلك من المميزات التي تؤهلك لتضع بصمتك في السوق.
وضع في الحسبان أنه سيتعين عليك تكييف الفكرة مع متطلبات العصر والبحث عن طرق تنفيذها في ظل الإمكانيات التي لديك، أي أنه عليك تبسيط تلك الفكرة قدر الإمكان.
ينبغي أن تتضمن خطة العمل ما يلي:
في حال لم تكن لديك أي أموال للبدء بتنفيذ المشروع فإن أمامك بعض الخيارات للحصول على التمويل المناسب.
عندما تبدأ مشروعك دون أي يكون لديك الكثير من المال حاول أن تتجنب أكبر قدر ممكن من التكاليف الثابتة، واجعل من الإنترنت متجرك ومدرستك ومجالك التسويقي ووسيلتك للتواصل مع العملاء.
يجب تجهيز قائمة بالأشياء الضرورية لنجاح المشروع، وقائمة أخرى بالأشياء التي يمكن الحصول عليها مجانا، ثم اجمعها بنفسك أو احصل عليها ممن يحتاجون منك بعض الخدمات في المقابل.
قد يستغرق هذا بعض الوقت، وقد تضطر إلى تعلم العديد من المهارات الرقمية، ولكنه سيساعدك كثيرا في مشوارك المهني.
على مستوى التسويق، يجب التركيز أولا على الدائرة الشخصية، أي جميع معارفك وأفراد أسرتك وأصدقائك وزملائك السابقين في العمل وغيرهم من الأشخاص، فعلى سبيل المثال تستطيع إرسال رسالة على واتساب إلى كل جهات الاتصال في هاتفك لتعرض منتجك أو خدماتك، وبعد عملية البيع الأولى لا تنس أن تطلب من المستهلكين أن يقدموا ملاحظاتهم بخصوص الخدمة التي تقدمها وجودة المنتج حتى تقوم بالتعديلات المناسبة.
يساعدك ادخار القليل من المال على تغطية نفقاتك وتكاليف عملك لمدة 6 أشهر على الأقل، وهي مدة كافية لتحقيق توازنك المالي.
ويرى الكاتب في النهاية أنه من الطبيعي الوقوع في بعض الأخطاء عند إطلاق المشروع، لكن عليك الحرص على تصحيح خطواتك وإجراء التعديلات الضرورية.