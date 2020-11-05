بطاقة إنتاج 400 مليون قدم مكعب.. الكاظمي يدشن أضخم برج لإنتاج الغاز في العراق

دشّن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، أضخم برج محلي لإنتاج الغاز المصاحب لاستخراج النفط، من حقول الخام العملاقة جنوبي البلاد بطاقة تصل إلى 400 مليون قدم مكعب قياسية يوميا.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، "افتُتح اليوم البرج الأضخم محليا لإنتاج الغاز المصاحب في شركة غاز البصرة" بمحافظة البصرة.

وشركة غاز البصرة هي مشروع مشترك قيمته 17 مليار دولار بين رويال داتش شل، وشركة غاز الجنوب التي تديرها الدولة وميتسوبيشي.

وقال الكاظمي خلال تدشين البرج، إن المشروع سيحقق سياسة جديدة لتنمية طويلة الأمد للعراق، ولمحافظة البصرة تحديدا.

وأوضح خلال البيان أن الشراكة بين المؤسسات العراقية والشركات الدولية الرصينة، تعد طريقا مثاليا للنهوض بالاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل للشباب بما يخدم البلاد.

وبين الكاظمي أن ما يمر به العراق من أزمة اقتصادية يدفع للتفكير بالمستقبل، وبناء اقتصاد حقيقي متين، لا يعتمد كليا على النفط، بما يحقق حياة أفضل لجميع العراقيين.

خلال افتتاحه البرج الأضخم بصناعة الغاز في شركة غاز البصرة … رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يؤكد أن المشروع سيحقق سياسة جديدة لتنمية طويلة الأمد للعراق ولمحافظة البصرة التي تستحق منا الكثير. pic.twitter.com/mgzROt7Rg2 — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء (@IraqiPMO) November 5, 2020

حرق الغاز

من جانبه، قال وزير النفط إحسان عبد الجبار إن البرج الجديد يعد الأكبر في مشروع غاز البصرة، متوقعا إنجاز المرحلتين من المشروع الجديد بنهاية 2022 ضمن خطة الوزارة للتخلص من ظاهرة حرق الغاز في حقول التراخيص النفطية والجهد المباشر للوزارة في إدارتها.

وحتى قبل 3 أعوام كان معظم الغاز المصاحب لاستخراج النفط في العراق يحرق ولا يتم استغلاله بمتوسط يومي يفوق 700 مليون قدم مكعب يوميا.

ووفق آخر إحصائية لوزارة النفط، فإن إنتاج الغاز المصاحب في عموم العراق لشهر سبتمبر/أيلول الماضي، بلغ 2.319 مليار قدم مكعب قياسية يوميا، بينما بلغت الكمية المحروقة منها 1.150 مليار قدم مكعب قياسية يوميا.

وتفيد تقديرات بأن العراق يمتلك مخزونا يقدر بـ 112 تريليون قدم مكعب من الغاز، ويحل بالمرتبة 11 بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي، بحسب بيانات رسمية.