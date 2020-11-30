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اقتصاد|السعودية

لصالح رجل أعمال فلسطيني.. محكمة في دبي تغرم وزير العمل السعودي نصف مليار دولار

تغريم وزير العمل السعودي جاء بعد أشهر من بث تحقيق على شاشة الجزيرة ضمن برنامج "ما خفي أعظم" بعنوان "استثمار على الرمال" (مواقع التواصل الاجتماعي)
تغريم وزير العمل السعودي جاء بعد أشهر من بث تحقيق على شاشة الجزيرة ضمن برنامج "ما خفي أعظم" بعنوان "استثمار على الرمال" (مواقع التواصل الاجتماعي)
30/11/2020

قضت محكمة في مدينة دبي بالإمارات بتغريم وزير العمل السعودي الحالي أحمد الراجحي قرابة نصف مليار دولار كتعويضات لرجل الأعمال الفلسطيني الكندي عمر عايش.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الحكم في الرابط التالي : حكم قضية الراجحي في دبي

 

ويأتي الحكم القضائي في إطار قضية مجموعة "تعمير" القابضة للاستثمار التي يرأسها الراجحي، حيث اتهمه عايش بالاستيلاء على حقوقه في المجموعة التي أسسها، قبل أن يشتري الراجحي حصة منها بلغت 45%.

وصدر الحكم بعد أشهر قليلة من بث تحقيق على شاشة الجزيرة ضمن برنامج "ما خفي أعظم" بعنوان "استثمار على الرمال" كشف عمليات فساد واحتيال في الاستيلاء على حقوق عمر عايش وأملاكه، واستغلال الراجحي نفوذه عبر شخصيات في الدولة.

‎وأثار كشف الجزيرة ردود فعل منظمات دولية معنية بالنزاهة وصفت ما جرى في مجموعة "تعمير" بأنه إحدى أكبر جرائم الفساد في قطاع الاستثمارات بالشرق الأوسط.

المصدر : الجزيرة

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