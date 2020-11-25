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اقتصاد|إمارات عربية متحدة

التطبيع الاقتصادي.. سوق أبو ظبي العالمي يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية

الإمارات وإسرائيل وقّعتا اتفاقات لتعزيز العلاقات الاقتصادية عقب اتفاق البلدين على التطبيع (الجزيرة)
الإمارات وإسرائيل وقّعتا اتفاقات لتعزيز العلاقات الاقتصادية عقب اتفاق البلدين على التطبيع (الجزيرة)
25/11/2020

قال رئيس مجلس إدارة سوق أبو ظبي العالمي أحمد الصايغ اليوم الأربعاء، إن السوق سيوقع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية وأكبر بنوك إسرائيل "هبوعليم" لدعم التكنولوجيا المالية.

ووقّعت الإمارات وإسرائيل مجموعة من الاتفاقات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية عقب اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات بينهما في أغسطس/آب الماضي.

والسبت الماضي، قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن مركز دبي المالي العالمي وبنك هبوعليم الإسرائيلي، اتفقا على "الاكتشاف والاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص ذات المنفعة المتبادلة".

وجاء في البيان "سيصبح بنك هبوعليم جزءا من الشبكة العالمية التي يقيمها المركز المالي مع البنوك والمراكز المالية والهيئات التنظيمية والشركات التي تعمل على إحداث تغييرات إيجابية في القطاعين المالي والتكنولوجي".

كما قالت شركتا "إلعال" الإسرائيلية و"الاتحاد للطيران" المملوكة لحكومة أبو ظبي الخميس الماضي، إنهما وقّعتا اتفاقا لاستكشاف المزيد من سبل التعاون، مثل توفير خدمات مشتركة بالرمز بين أبو ظبي وتل أبيب ووجهات أخرى.

وقالت إلعال والاتحاد إن مذكرة التفاهم الموقعة تستهدف تعزيز التعاون التجاري في مجالات شتى، مثل الشحن والهندسة ومرافق تدريب الطيارين وفرق الضيافة الجوية.

والشهر الماضي، وقع البلدان اتفاقا يمنح المستثمرين الذين يقومون باستثمارات في الدولة الأخرى عوامل تحفيز وحماية.

المصدر : رويترز

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