حتى لا تتراكم ديونك.. اتبع هذه القواعد عند استخدام بطاقات الائتمان

يمتلك 40% من الأستراليين بطاقة ائتمان واحدة، و19% يمتلكون بطاقتين، و8% يمتلكون 3 بطاقات أو أكثر، وليس من المستغرب أن يكون للأشخاص الذين يمتلكون عدة بطاقات ائتمان ديون أكثر من أولئك الذين لديهم بطاقة ائتمان واحدة فقط، وذلك وفق دراسة نُشرت في موقع "فايندر" (finder).

وحسب المستشارة المالية في شركة "برودنشل" (Prudential) تيفاني أليش، فإن "استخدام بطاقات الائتمان ليس سيئا بالضرورة، لكن عليك النظر إلى بطاقة الائتمان كأداة، تماما مثل المطرقة، حيث يمكنك اختيار تلك المطرقة لبناء منزل أو تدميره، وذلك يعتمد كليا على الشخص الذي يستخدمها.

وفي تقرير نشرته مجلة "ريدرز دايجست" (Readers digest) في نسختها الأسترالية، قدمت الكاتبة ميغان مكموريس القواعد التي يوصي خبراء المالية باتباعها عندما يتعلق الأمر باستخدام بطاقات الائتمان.

استخدم بطاقة واحدة أو بطاقتين؟

توصي المستشارة المالية فيليسيتي أليش بالاحتفاظ ببطاقة ائتمان واحدة على الأقل و3 بطاقات كأقصى حد، وأوضحت أليش أن التمتع بدرجة ائتمان جيدة لا يعني أنه يجب أن تملك الكثير من البطاقات، وهو يشمل عدة جوانب أكثر من مجرد عدد بطاقات الائتمان التي تمتلكها، ويتمحور حول اقتراض الأموال وتسديدها في الوقت المحدد، سواء كان رهنا عقاريا أو قرض سيارة أو حتى فواتير الخدمات.

تجنب بطاقات ائتمان المتاجر

أوضح مايكل فوغوث، مؤسس "فوغوث فايننشال غروب" (Foguth Financial Group)، إنه لا يحبذ بطاقات ائتمان المتاجر الكبرى لسببين، أولا، عادة ما يكون معدل الفائدة المتجدد أعلى على بطاقات المتاجر متعددة الأقسام. وثانيا، إن تحديد مكان استخدام بطاقة معينة له جوانب سلبية، وبدلا من ذلك، يوصي بالالتزام ببطاقة ائتمان واحدة تقدم مكافآت ويمكن استخدامها في مختلف عمليات الشراء.

تذكر قاعدة الـ30%

قد تدفع فاتورة بطاقتك الائتمانية الشهرية في الوقت المحدد، ولكن إذا كان رصيد ديونك مرتفعا باستمرار، سيؤدي ذلك إلى خفض درجة الائتمان، وتقول أليش "فكر في الـ30% كحد أقصى، وأدرك أن أي نسبة أعلى من 30% ستؤدي إلى انخفاض درجة الائتمان الخاصة بك".

إذا كانت لديك عملية شراء كبيرة فمن المستحسن استخدام بطاقة الائتمان بدلا من النقود (شترستوك)

غيّر نظرتك عن الائتمان

لقد صار مجتمعنا غير نقدي بعد أن أصبحت بطاقات السحب المباشر من الرصيد شائعة مثل النقد، وتقول أليش "من السهل أن تنسى أنه في كل مرة تقوم فيها بتمرير بطاقة الائتمان الخاصة بك، فإنك بذلك تحصل على قرض، وعندما تنظر إلى الأمر بهذه الطريقة، سيغير ذلك نظرتك إلى بطاقات الائتمان ويجعلك تفكر مرتين قبل أن تعتمد هذه الطريقة".

التسوق

قد تكون أسعار الفائدة منخفضة لمن يتمتعون برهن عقاري، لكن أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان لم تتغير كثيرا، ولكن هذا لا يعني أنه يجب ألا تبحث عن السعر المنخفض.

لنفترض أنك خفّضت معدل الفائدة من 20% إلى 15%، هذا يعني أنه مقابل كل 100 دولار، سيتم دفع 20 دولارا للفائدة والرسوم، مقابل 15 دولارا في السابق.

ويعتبر هذا المبلغ كبيرا على مدى فترة من الزمن، لهذا السبب، تقترح أليش أن يتفاوض الناس بانتظام على أسعارهم، والأفضل من ذلك، محاولة سداد المبلغ بالكامل كل شهر حتى لا تدفع أي فائدة على الإطلاق.

تجنب السلف النقدية

إن سعر الفائدة على السلف النقدية سيئ للغاية، ويسبب لك الكثير من الخسائر، وإذا كنت بحاجة إلى سلفة نقدية، فلن تتمكن من سدادها، ووفقا لمكتب الضرائب الأسترالي، إذا كنت بحاجة إلى نقود مقابل حالة طبية أو مصاعب مالية شديدة، فمن الأفضل الحصول على المال من معاش التقاعد الخاص بك، وحين تريد تسديدها ستكون بذلك تعيد المال إلى نفسك.

ادفع ديونك كل أسبوعين

تسهل تطبيقات بطاقات الائتمان عملية الدفع أكثر من أي وقت مضى، بدلا من انتظار بيان ورقي. ويقترح فوغوث استخدام التكنولوجيا لفائدتك ودفع فاتورة بطاقتك الائتمانية كل أسبوعين بدلا من كل شهر.

ابحث عن بطاقة تناسبك

إذا كنت تتنقل كثيرا بالسيارة، فمن الأفضل تخصيص بطاقة ائتمان للوقود، وإذا كانت مشتريات البقالة مرتفعة، فمن الأفضل تخصيص بطاقة ائتمان لهذا الشأن أيضا.

وتقول أليش إنها تسافر كثيرا لذلك تستخدم بطاقة للسفر لتحصل على نقاط إضافية أو لاسترداد الأموال عن أي رحلة سفر، ونصحت بالحصول على بطاقة ائتمان تتوافق مع نمط حياتك، بطاقة بها مكافآت بحيث تحصل على نقود مقابل المشتريات التي تقوم بها بشكل متكرر.

تطبيقات بطاقات الائتمان تسهّل عملية الدفع أكثر من أي وقت مضى (غيتي)

ابحث عن البطاقات التي تتيح استرداد النقود

تعمل بطاقات الائتمان للاسترداد النقدي بطريقة مماثلة لبطاقات الائتمان بالمكافأة، مثل بطاقة الائتمان البلاتينية وبطاقات المسافر الدائم. وفي كل مرة تستخدم فيها بطاقتك لشراء شيء ما، تكسب نقاط المكافأة التي يمكنك فيما بعد تعويضها بالمنتجات أو الرحلات الجوية، ومع بطاقات الاسترداد النقدي يتم تحويل نقاطك إلى نقود.

لا تخف من ارتكاب الأخطاء

لا تكتمل أي مناقشة حول الائتمان والتمويل من دون ذكر المكونات العاطفية لها، فالخوف والشعور بالذنب من الأخطاء المالية يمكن أن يمنعك من رؤية الحلول التي قد تكون واضحة أمامك، وأقرت أليش بأنها اقترفت جميع الأخطاء المالية التي يمكن لأي شخص أن يرتكبها، لكن تخلصها من الخوف والشعور بالعار هو الذي مكّنها من إيجاد الحلول المناسبة.

عمليات الشراء الكبيرة

إذا كانت لديك عملية شراء كبيرة في ذهنك، فمن المستحسن استخدام بطاقة الائتمان بدلا من النقود، فبهذه الطريقة ستحصل على جميع المكافآت على عملية الشراء الكبيرة، وستثبت أيضا أنك مقترض جيد.

التوقف عن الادخار للتقاعد

إذا كنت مخيرا بين الادخار للتقاعد وسداد ديونك الائتمانية، فمن الأفضل أن تختار الثانية. يقول فوغوث "لديّ عملاء لديهم مليون دولار في مدخرات التقاعد و40 ألف دولار من ديون بطاقات الائتمان المتجددة التي يدفعون فائدة عليها، هذا يعني أنهم إذا توقفوا عن ادخار المال للتقاعد لمدة 6 إلى 12 شهرا -على سبيل المثال- فسيعفون من الديون، ومن ثَم يوفرون لأنفسهم أموال الفائدة التي كانوا يدفعونها باستخدام بطاقتهم الائتمانية.