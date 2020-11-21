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اقتصاد|إمارات عربية متحدة

وتيرة متسارعة للتطبيع.. مركز دبي المالي العالمي يوقع اتفاقية مع بنك هبوعليم الإسرائيلي

بنك هبوعليم سيصبح جزءا من الشبكة العالمية التي يقيمها مركز دبي المالي العالمي مع البنوك والمراكز المالية (الفرنسية)
بنك هبوعليم سيصبح جزءا من الشبكة العالمية التي يقيمها مركز دبي المالي العالمي مع البنوك والمراكز المالية (الفرنسية)
21/11/2020

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي -في بيان اليوم السبت- إن مركز دبي المالي العالمي وبنك هبوعليم الإسرائيلي، اتفقا على "الاكتشاف والاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص ذات المنفعة المتبادلة".

وجاء في البيان "سيصبح بنك هبوعليم جزءا من الشبكة العالمية التي يقيمها المركز المالي مع البنوك والمراكز المالية والهيئات التنظيمية والشركات التي تعمل على إحداث تغييرات إيجابية في القطاعين المالي والتكنولوجي".

ويوم الخميس، قالت شركتا إلعال الإسرائيلية والاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبو ظبي، إنهما وقعتا اتفاقا لاستكشاف المزيد من سبل التعاون، مثل توفير خدمات مشتركة بالرمز بين أبو ظبي وتل أبيب ووجهات أخرى.

وقالت إلعال والاتحاد إن مذكرة التفاهم الموقعة تستهدف تعزيز التعاون التجاري في مجالات شتى، مثل الشحن والهندسة ومرافق تدريب الطيارين وفرق الضيافة الجوية.

وكانت الاتحاد للطيران قد أعلنت في وقت سابق عن عزمها بدء رحلات منتظمة بين أبو ظبي وتل أبيب، في الربع الأول من العام القادم.

يأتي هذا في أعقاب اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، وتوقيع اتفاق للسلام بينهما في واشنطن يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت الاتحاد أول شركة طيران خليجية تسير رحلة ركاب تجارية من تل أبيب وإليها، عندما أقلّت إحدى طائراتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وفدا إماراتيا زار إسرائيل، في أول زيارة على مستوى وزاري من الإمارات إلى إسرائيل.

المصدر : رويترز

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قالت شركتا إلعال الإسرائيلية والاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبو ظبي يوم الخميس إنهما وقعتا اتفاقا لاستكشاف المزيد من سبل التعاون مثل توفير خدمات مشتركة بالرمز بين أبو ظبي وتل أبيب ووجهات الأخرى.

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