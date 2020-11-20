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بتكوين تصعد لقمة 3 سنوات وتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

عملة بتكوين صعدت 17% منذ بداية الأسبوع (رويترز)
عملة بتكوين صعدت 17% منذ بداية الأسبوع (رويترز)
20/11/2020

صعدت بتكوين إلى قمة 3 سنوات تقريبا اليوم الجمعة، إذ واصل المستثمرون الإقبال على العملة الافتراضية في ظل توقعات بأنها ستتخطى وبفارق كبير أعلى مستوياتها على الإطلاق عند ما يقل قليلا عن 20 ألف دولار.

وزادت بتكوين -العملة الرقمية الأشهر- إلى 18 ألفا و766.79 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، وكانت في أحدث تعاملات مرتفعة 4.9% عند 18 ألفا و696 دولارا.

وزادت عملة بتكوين 17% منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ يونيو/حزيران 2019، كما ارتفعت 160% هذا العام.

وكانت قيمة بتكوين قد انخفضت بنسبة 50% في بداية وباء كورونا منتصف مارس/آذار الماضي، إلا أنها انطلقت في مرحلة تعاف مستمر.

وشوهدت زيادة ملحوظة في الطلب على العملات المشفرة في الأسواق الناشئة. وبالنسبة للكثيرين في هذه الأسواق أصبحت العملات المشفرة أداة رئيسية لتخفيف مخاطر صرف العملات عندما تفقد العملة المحلية قيمة كبيرة مقابل الدولار.

ولا تملك العملات الافتراضية رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

المصدر : رويترز + مواقع إلكترونية

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