مع اتساع إغلاقات كورونا.. النفط يهبط 3% بعد مخاوف تراجع الطلب

تراجعت أسعار النفط أكثر من 3% اليوم الاثنين بفعل المخاوف من أن اتساع نطاق إغلاقات مكافحة فيروس كورونا في أوروبا قد يُضعف الطلب على الوقود، بينما يتأهب المتعاملون لاضطرابات بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الأميركية هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 04:10 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير/كانون الثاني منخفضة 1.34 دولار بما يعادل 3.5% إلى 36.60 دولارا للبرميل، في حين هبطت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.41 دولار أو 3.9% لتسجل 34.38 دولارا.

وانخفض برنت بما يصل إلى 5.8% وغرب تكساس بما يصل إلى 6% في المعاملات المبكرة، إلى أدنى مستوياتهما منذ مايو/أيار، في ظل إعادة الدول الأوروبية فرض الإغلاقات الشاملة لكبح معدلات تفشي كوفيد-19 التي تسارعت خلال الأسابيع الماضية.

وقال مايكل مكارثي -كبير إستراتيجيي السوق لدى "سي إم سي ماركتس" (CMC Markets) في سيدني، "متعاملون كثيرون ينظرون إلى الولايات المتحدة ومعدلات العدوى المتصاعدة فيها ويتساءلون إن كانت أوروبا تقدم نموذجا لما سيحدث في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة".

وقد قلّص النفط خسائره بعد أن نمت طلبيات التصدير اليابانية للمرة الأولى في عامين وارتفع النشاط الصناعي الصيني إلى أعلى مستوياته فيما يقرب من 10 سنوات في أكتوبر/تشرين الأول، ومن المتوقع صدور مسوح الصناعات التحويلية لمنطقة اليورو والولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.