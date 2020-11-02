السعودية.. ارتفاع قروض البنوك 15% في سبتمبر الماضي

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ارتفاع القروض المقدمة من المصارف في البلاد إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص، بنسبة 15% في سبتمبر/أيلول الماضي؛ لتصل إلى نحو 1790 مليار ريال (الدولار يساوي 3.75 ريالات) مقارنة بنحو 1554.9 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2019.

وقالت "ساما" -في تقرير لها- إن القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية للقطاع الخاص ارتفعت بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، لتصل إلى 1724 مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره 15%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت آنذاك 1499 مليار ريال.

وأضاف التقرير أن القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية بلغت نحو 65.9 مليار ريال بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مرتفعة بنسبة قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.

كما أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أيضا أن تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة سجلت ارتفاعا خلال سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 29%، لتبلغ نحو 13.21 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

وقالت المؤسسة إن تحويلات الأجانب -البالغ عددهم نحو 10 ملايين عامل- سجلت خلال سبتمبر/أيلول الماضي ارتفاعا بنحو 835 مليون ريال، وبنسبة 7% مقارنة بشهر أغسطس/آب الماضي.

وأضافت أن تحويلات السعوديين للخارج انخفضت خلال سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 11%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 4 مليارات ريال.