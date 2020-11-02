السعودية.. ارتفاع قروض البنوك 15% في سبتمبر الماضي

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم إن المملكة شهدت تباطؤا في الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام، بسبب العرقلة العالمية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ارتفاع القروض المقدمة من المصارف في البلاد إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص، بنسبة 15% في سبتمبر/أيلول الماضي؛ لتصل إلى نحو 1790 مليار ريال (الدولار يساوي 3.75 ريالات) مقارنة بنحو 1554.9 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2019.
وقالت "ساما" -في تقرير لها- إن القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية للقطاع الخاص ارتفعت بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، لتصل إلى 1724 مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره 15%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت آنذاك 1499 مليار ريال.
وأضاف التقرير أن القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية بلغت نحو 65.9 مليار ريال بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مرتفعة بنسبة قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.
كما أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أيضا أن تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة سجلت ارتفاعا خلال سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 29%، لتبلغ نحو 13.21 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من 2019.
وقالت المؤسسة إن تحويلات الأجانب -البالغ عددهم نحو 10 ملايين عامل- سجلت خلال سبتمبر/أيلول الماضي ارتفاعا بنحو 835 مليون ريال، وبنسبة 7% مقارنة بشهر أغسطس/آب الماضي.
وأضافت أن تحويلات السعوديين للخارج انخفضت خلال سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 11%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 4 مليارات ريال.