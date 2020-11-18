تركيا تدخل مرحلة الازدهار.. أردوغان: لن نترك نسب الفائدة المرتفعة تسحق مستثمرينا

وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوة لجميع المستثمرين ورجال الأعمال، للاستثمار في كافة المجالات والقطاعات ببلاده.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في الاجتماع التشاوري لاتحاد الغرف والبورصات التركية بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان "لم نهمل الاستثمار والاقتصاد حتى في غمرة تركيزنا على النضال الرامي للحفاظ على استقلالنا ومستقبلنا بمواجهة الهجمات التي نتعرض لها".

وأضاف "علينا التركيز أكثر على الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتصدير في المرحلة الجديدة التي بدأناها". وشدد على وجوب عدم ترك المستثمرين يُسحقون تحت وطأة الفائدة المرتفعة، مؤكدا أنه من غير الممكن الاستثمار، وزيادة التصدير، ومضاعفة اليد العاملة في ظل ارتفاع نسب الفائدة.

وأردف قائلا "الكثير من رجال الأعمال والصناعيين، شرحوا لي كيف وصلوا إلى حافة الإفلاس؛ بسبب ارتفاع نسب الفائدة".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا أنهت مرحلة التحضير وتدخل في فترة الازدهار، مشددا على أهمية مكافحة التضخم وتخفيض نسبته إلى ما دون 10%. وقال "عبر الإصلاحات التي قمنا بها رفعنا بلادنا 27 مرتبة، لتبلغ المركز 33 من أصل 190 دولة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال".

ولفت الرئيس التركي إلى أن المعطيات الأولية لشهر سبتمبر/أيلول تؤكد أن تركيا ستنهي أداء الربع الثالث من العام بنمو قوي، وقال "سنتجاوز كل هذه الصعوبات العام المقبل إن شاء الله وستصبح مجرد ذكرى".

وشدد على أهمية التشاور مع عالم الأعمال فيما يخص الشؤون الاقتصادية، والاستفادة من نتاج الفكر المشترك لإنعاش اقتصاد البلاد. وقال "سنرى التميز الإيجابي لبلادنا في مجالات الإنتاج والتصدير، وتوظيف اليد العاملة، والنمو".