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اقتصاد|صين

يعزز نفوذ الصين ويستبعد أميركا.. آسيا تنشئ أكبر تكتل تجاري بالعالم

الشراكة الجديدة ستعزز وضع الصين كشريك اقتصادي لجنوب شرق آسيا واليابان وكوريا (غيتي إيميجز)
الشراكة الجديدة ستعزز وضع الصين كشريك اقتصادي لجنوب شرق آسيا واليابان وكوريا (غيتي إيميجز)
15/11/2020

شكل 15 اقتصادا آسيويا أكبر منطقة تجارة حرة في العالم اليوم الأحد، في صفقة تدعمها الصين وتستبعد الولايات المتحدة التي انسحبت من مجموعة منافسة لآسيا والمحيط الهادئ في ظل رئاسة دونالد ترامب.

توقيع اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال قمة إقليمية في هانوي، شكل ضربة جديدة للمجموعة التي كان يساندها الرئيس السابق باراك أوباما، وانسحب منها خلفه ترامب في 2017.

ووسط تساؤلات عن مدى اهتمام الولايات المتحدة بآسيا، قد تعزز الشراكة وضع الصين كشريك اقتصادي لجنوب شرق آسيا واليابان وكوريا الجنوبية، إذ تضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم في مكانة أفضل لصياغة قواعد التجارة في المنطقة.

وغياب الولايات المتحدة عن اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة وعن المجموعة التي حلت محل الشراكة عبر الأطلسي التي قادها أوباما، يستثني أكبر اقتصاد في العالم من مجموعتين تجاريتين تغطيان أسرع المناطق نموا على وجه الأرض.

وبحسب إريس بانغ كبيرة اقتصاديي "آي إن جي" (ING) لشؤون الصين، يساعد اتفاق الشراكة الاقتصادية بكين على تقليص الاعتماد على أسواق وتكنولوجيا الخارج. وتضيف إريس بانغ أن الخلافات المتزايدة مع واشنطن عجلت بهذا التحول.

ويضم الاتفاق الجديد الذي عُرض عام 2012 لأول مرة، 10 من الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.

 منافسة

ووقع الاتفاق على هامش قمة افتراضية لآسيان ترأستها فيتنام، في حين يناقش قادة آسيويون التوترات في بحر الصين الجنوبي، ويعكفون على وضع خطط للتعافي الاقتصادي في المنطقة بعد الجائحة، حيث تحتدم المنافسة بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت فيتنام إن الشراكة تغطي 30% من الاقتصاد العالمي، والنسبة ذاتها من سكان العالم، وتصل إلى 2.2 مليار مستهلك.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ بعد مراسم التوقيع الافتراضية "في ظل الظروف العالمية الحالية، يوفر التوقيع على اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بصيص نور وأمل".

وأضاف "يظهر بوضوح أن التعددية هي الطريق الأمثل والاتجاه الصحيح لتقدم الاقتصاد العالمي والبشرية".

وأفادت وزارة المالية الصينية بأن تعهدات الكتلة الجديدة تشمل إلغاء عدد من الرسوم الجمركية داخل المجموعة، ينفذ البعض منها على الفور والبعض الآخر على مدى 10 أعوام. ولم تذكر تفاصيل عن المنتجات أو الدول التي ستحظى بخفض فوري للرسوم.

وأضافت الوزارة في بيان "للمرة الأولى، تتوصل الصين واليابان إلى ترتيب لخفض الرسوم الجمركية، لتحققا انفراجة تاريخية"، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

والاتفاق هو الأول الذي تنضم بموجبه قوى شرق آسيا -الصين واليابان وكوريا الجنوبية- إلى اتفاق تجارة حرة واحد.

وكانت الهند انسحبت من المحادثات في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، لكن زعماء آسيان قالوا إن الباب مفتوح لانضمامها.

المصدر : رويترز

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