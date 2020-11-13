كيف يمكن للطاقة الشمسية خفض فواتيرك واستثمار أموالك؟

مع استمرار تنامي المخاوف البيئية، زاد عدد الأشخاص الذين يلجؤون إلى تثبيت الألواح الشمسية على أسطح منازلهم لتوليد الكهرباء.

وفي تقرير نشرته مجلة "فوربس" (forbes) في نسختها البريطانية، أوضحت الكاتبة رايتشل وايت أن الخلايا الكهروضوئية الشمسية موجودة بين طبقات من المواد شبه الموصلة، وتكون عادة مصنوعة من السيليكون، وعندما تتعرض لأشعة الشمس تتفكك الإلكترونات مما يسمح بتدفق الكهرباء.

ولضمان تعرض الألواح الشمسية لأكبر قدر ممكن من أشعة الشمس، من الأفضل تركيبها على سطح في مواجهة الجنوب، وتكون مائلة بزاوية تتراوح بين 10 و50 درجة، هذا إلى جانب التأكد من عدم وجود مبانٍ أو أشجار قريبة من شأنها أن تترك الألواح في الظل.

ومعظم الألواح الشمسية تثبت على أسطح المنازل، ولكن من الممكن أيضًا تركيبها على الجدران أو الأرض، أو تركيب بلاط شمسي، الذي يكلف عادة نحو ضعف تكلفة نظام الألواح. وعند تركيب الألواح الشمسية يتم كذلك تركيب محوّل كهربائي لتحويل الكهرباء المولدة من تيار مباشر إلى تيار متردد، الذي تستخدمه معظم الأجهزة المنزلية.

ما فوائد الألواح الشمسية؟

تكمن أكبر فائدة من تركيب الألواح الشمسية في توفير تكاليف الكهرباء، وفي حال كانت الألواح الشمسية كبيرة بما فيه الكفاية، فقد تتمكن من إنتاج ما يكفي من الكهرباء لتزويد منزلك بالكامل، ويمكنك الاستعانة بحاسبة الطاقة الشمسية من منظمة "إنرجي سيفينغ تراست" (Energy Saving Trust) التي ستمنحك نسبة تقريبية لما يمكنك توفيره.

تسهم الألواح الشمسية في خفض انبعاثات الكربون، وحسب منظمة "إنرجي سيفينغ تراست" فإن نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية المنزلي النموذجي يمكن أن يخفض نحو 1.3 إلى 1.6 طن من الكربون سنويا، حسب المكان الذي تعيش فيه.

مع تنامي المخاوف البيئية زاد عدد الأشخاص الذين يثبتون الألواح الشمسية على أسطح منازلهم لتوليد الكهرباء (غيتي)

هل تؤثر الألواح الشمسية على إمدادات الكهرباء؟

إذا رُكبت الألواح الشمسية بشكل صحيح، فيجب أن يقوم النظام بالتبديل بسلاسة بين استخدام الكهرباء التي تولدها الألواح الشمسية واستخدام الكهرباء التي توفرها الشبكة الوطنية، وذلك عندما تعجز الألواح عن توليد ما يكفي من الكهرباء، وعموما لن تلاحظ أي اختلاف في إمدادات الكهرباء.

ويمكنك استخدام الألواح الشمسية بالتوازي مع شبكة الطاقة الأرضية العادية، ولا داعي لإبلاغ شركة الطاقة الخاصة بك، وسوف يساعدك ذلك على استهلاك كهرباء أقل من الشبكة، وبالتالي دفع فواتير منخفضة التكلفة.

كم تكلف الألواح الشمسية؟

يعتمد المبلغ الذي ستدفعه مقابل تركيب الألواح الشمسية على حجم سطح منزلك المخصص لذلك، ونوع النظام الذي تختاره؛ فتركيب الألواح الشمسية ليس رخيصا، ولكن التكاليف ستنخفض على امتداد الأعوام. وبالنسبة لبعض الأشخاص، يعدّ ثمن تركيب هذه الألواح زهيدا مقارنة بالفوائد البيئية التي توفرها.

ووفقا لخدمة "غرين ماتش" (Green Match) عبر الإنترنت، فإن أحد الخيارات الأكثر شيوعا هو نظام الألواح الشمسية بقوة 4 كيلوواتات الذي يتكون من 16 لوحا شمسيا، ويتطلب نحو 29 مترا مربعا من مساحة السطح، ومن المفترض أن يولد هذا النظام طاقة كافية لمنزل عائلي، رغم أنك قد تظل بحاجة إلى استخدام الطاقة من الشبكة الوطنية.

وتتراوح تكاليف نظام بهذا الحجم بين 7 و10 آلاف دولار، ولكن في المقابل يمكنك توفير نحو 350 دولارا في فاتورة الكهرباء السنوية، ولعل الخيار الأرخص هو نظام الألواح الشمسية بقدرة 3 كيلوواتات، الذي يتكون من 12 لوحا شمسيا، ويتطلب نحو 22 مترا مربعا من مساحة السطح، وتتراوح تكلفته بين 6 و8 آلاف دولار، ولكن المبلغ الذي توفره أقل أيضا، أي نحو 210 دولارات سنويا.

كم من الوقت يستغرق استرداد التكاليف؟

وفقا لموقع "غرين مانش"، فإنه اعتمادا على حجم نظام الألواح الشمسية والأموال التي تكسبها من خلال تصدير الطاقة الزائدة إلى الشبكة الوطنية، يمكنك توقع تعويض تكاليف تركيب الألواح الشمسية بعد 15 إلى 25 عاما، ورغم أن الأنظمة الأكبر تكون أكثر تكلفة، فإنها تولد المزيد من الطاقة، ويمكن أن توفر لك المزيد من الأموال على المدى الطويل.

بعض الدول تقدم برامج لدعم إنتاج الطاقة النظيفة وتوفر لك الأموال المطلوبة (غيتي)

هل يمكنك كسب المال من الألواح الشمسية؟

تقدم بعض الدول برامج لدعم إنتاج الطاقة النظيفة؛ فمثلا تقدم المملكة المتحدة برنامج "التعرفة حسب التغذية" (feed-in tariff)، الذي يقدم مدفوعات نقدية للأسر التي تولد الطاقة الخاصة بها من خلال الألواح الشمسية وغيرها من التقنيات المتجددة. في المقابل، يمكن لأولئك الذين لا يتأهلون للبرنامج التقدم بطلب للانتفاع من برنامج "ضمان التصدير الذكي" (Smart Export Guarantee tariff)، الذي تم إطلاقه في بداية 2020، ومن خلال هذا البرنامج يمكنك الحصول على المال مقابل أي طاقة متجددة زائدة تقوم بتصديرها مرة أخرى إلى الشبكة الوطنية.

ومن خلال الاشتراك في برنامج ضمان التصدير الذكي، سيتم الدفع لك مقابل أي فائض من الكهرباء التي تولدها، وتتم إعادتها إلى الشبكة الوطنية، وعلى عكس برنامج "التعرفة حسب التغذية"، لن يتم الدفع لك مقابل كل الكهرباء التي تنتجها، لذلك من المرجح أن تكون المدفوعات أقل.

ويمكن لموردي الطاقة تحديد السعر الذي يدفعونه ومدة العقد، وما إذا كانت التعريفات ثابتة أو متغيرة، وعادة يقدم البرنامج سعرا محددا لكل كيلوواط/ساعة من الكهرباء المصدرة على مدة العقد، كما يسهم تغير التعريفة في تقلب الأسعار بناء على طلب السوق، لكن في نهاية المطاف لا يمكن أن تنخفض الأسعار إلى منطقة سلبية.

ما الذي ينبغي مراعاته قبل اختيار الألواح الشمسية؟

إذا كنت تفكر في تركيب الألواح الشمسية، فستحتاج إلى التفكير فيما إذا كان سقفك مناسبا، بما في ذلك مساحته ومدى تعرضه لضوء الشمس، وستحتاج أيضا إلى التفكير في حجم نظام الألواح الشمسية المناسب لك. ومن المهم التأكد من أن الحجم الذي اخترته يكفي لتغطية احتياجات الطاقة في منزلك ولا يفوقها في الوقت ذاته.

وعليك التفكير في تركيب بطارية شمسية أو نظام تخزين الطاقة الذي سيخزن الكهرباء التي تولدها الألواح الشمسية، وسيسمح لك ذلك بتخزين الكهرباء المولدة في النهار لاستخدامها في الليل، مما يساعدك على تحقيق اكتفاء ذاتي، وتقليل كمية الكهرباء التي تستخدمها من الشبكة الوطنية.

ورغم أنك لن تحتاج عادةً إلى ترخيص لتركيب الألواح الكهروضوئية الشمسية، فإن من الضروري مراجعة السلطات المحلية في حال وجود أي قيود، مثل إذا كنت تعيش في مبنى تاريخي أو منطقة محمية، على سبيل المثال.

وينبغي عليك أيضا التثبت مما إذا كانت شركة التأمين على المنزل ستغطي تأمين الألواح الشمسية، والتأكد مما إذا كان ذلك يفرض عليك عبئا ماليا إضافيا، واحرص على حصولك على عدة عروض لأسعار مختلفة من الشركات لمقارنة التكاليف.