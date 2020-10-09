70 مليار دولار مشاريع تركيا بالقارة الأفريقية.. ماذا عن فرص العمل والتبادل التجاري؟

أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الاستثمارات التركية في قارة أفريقيا وفرت أكثر من 100 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن قيمة المشاريع التركية المنجزة فيها بلغت نحو 70 مليار دولار.

جاء ذلك خلال افتتاحه، أمس الخميس، جلسة منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الأفريقي، عبر تقنية الفيديو كونفراس، من قصر وحيد الدين الرئاسي في إسطنبول.

وأوضح أردوغان أن بلاده رفعت عدد سفاراتها في القارة الأفريقية من 12 إلى 42، ومكاتب الاستشارات التجارية إلى 26.

وأضاف أن قيمة مشاريع الشركات التركية المنجزة في أفريقيا بلغت نحو 70 مليار دولار، وأن أكثر من 100 ألف أفريقي حصل على فرصة عمل بفضل المستثمرين الأتراك.

وتابع "استمرت شركاتنا في أفريقيا أعمالها بتفان خلال فترة الوباء رغم الصعوبات اللوجستية، وإجراءات الحجر الصحي".

وأكد أن المقاولين الأتراك لا يتركون أي عمل بدؤوه، ويكملون أعمال الشركات الأجنبية الأخرى، التي تركت أو فشلت في إكمال مشاريعها في مستوى قياسي.

وأشار أردوغان إلى توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع 13 دولة أفريقية، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع 5 أخرى.

وأوضح أنه نتيجة للجهود الحثيثة ارتفع حجم التبادل التجاري مع القارة الأفريقية من 5.4 مليارات دولار عام 2003، إلى 26.2 مليار دولار عام 2019.

وأضاف أن صادرات تركيا للقارة السمراء ازدادت من 2.1 مليار دولار عام 2003، إلى 16.6 مليار دولار في 2019، وذكر أن الهدف خلال السنوات المقبلة هو رفع حجم التبادل التجاري إلى 50 مليار دولار.

وأوضح الرئيس التركي أن تركيا لديها علاقات قديمة مع القارة الأفريقية تعود لآلاف السنين، وأن جوهر العلاقة هو الإخلاص والأخوة والتضامن.