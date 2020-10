عقوبات أميركية جديدة على 18 مصرفا إيرانيا وظريف يعتبرها "جريمة ضد الإنسانية"

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني اليوم الخميس تشمل 18 مصرفا رئيسيا في إيران، وهو ما وصفته طهران بأنه "تآمر لتجويع شعب" و"جريمة ضد الإنسانية".

وتكثف واشنطن الضغط على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الأميركية. ولدى إعلانها عن العقوبات عبر موقعها الإلكتروني، قالت وزارة الخزانة الأميركية أيضا إنها اعتبرت القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13902، وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات لا تنطبق على تعاملات السلع الزراعية الأساسية والأغذية والأدوية والأجهزة الطبية.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن في بيان إن فرض هذه العقوبات على تلك المصارف يعكس التزام الولايات المتحدة بوقف الوصول غير المشروع إلى الدولار الأميركي.

وأضاف منوشن أن الضالعين في عمليات معينة مع كيانات تحت العقوبات، بعد فترة توقف مدتها 45 يوما، قد يكونون عرضة لعقوبات ثانوية أو إجراءات إنفاذ.

Amid Covid19 pandemic, U.S. regime wants to blow up our remaining channels to pay for food & medicine.

Iranians WILL survive this latest of cruelties.

But conspiring to starve a population is a crime against humanity. Culprits & enablers—who block our money—WILL face justice. pic.twitter.com/n0fnXPNik8

— Javad Zarif (@JZarif) October 8, 2020