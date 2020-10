كيف أثرت إصابة ترامب بكورونا على قطاع الأسهم الأميركية؟

بعد عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت دخول الرئيس دونالد ترامب مستشفى والتر ريد العسكري إثر إصابته بفيروس كورونا التي أُعلن عنها يوم الخميس الماضي، بدأت أسواق المال الأميركية -أمس الاثنين- على ارتفاع واضح عكس ازدياد ثقة المستثمرين في تحسن صحة الرئيس.

وخرج ترامب من المستشفى العسكري القريب من العاصمة واشنطن هذا اليوم سيرا مرتديا كمامة، ثم استقل سيارة خاصة أقلته نحو مربض الطائرات، حيث أقلته المروحية الرئاسية إلى البيت الأبيض في دقائق قليلة، لأن المسافة لا تتجاوز بضعة كيلومترات.

وجاءت هذه الأنباء بعد فترة توتر قصيرة عبّر فيها خبراء ماليون عن قلقهم المبكر مما أعلنه أطباء ترامب من تلقيه دواء بديكساميثاسون والإستيرويد الموصى به للحالات الشديدة المصابة بفيروس كورونا، وأضافت أنباء تلقي الرئيس الأوكسجين مرتين المزيد من التوتر في الأسواق.

وتوقع خبير أسواق المال محمد العريان -في تغريدة له- أن يكون هذا أسبوعا فريدا في تفاصيله وتحركاته، وذلك بالنظر إلى تبعات صحة ترامب وآخر تطورات انتشار فيروس كورونا وما سيصدر عن مجلس الاحتياط الفدرالي.

Next week is set to be quite a week for #markets following closely President @realDonaldTrump's health condition, latest #Covid news, #Brexit negotiations, #PMI data for #Europe/#US, and the release of the @FederalReserve minutes. Add to that #Germany's #IP and lots of #UK data

— Mohamed A. El-Erian (@elerianm) October 4, 2020