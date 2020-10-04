البث الحي
اقتصاد|كويت

بورصة الكويت تنتعش في أول يوم تداول بعد وفاة الأمير

مؤشر السوق الأولي قفز نحو 3% مع انتعاش أغلب أسهمه (رويترز)
مؤشر السوق الأولي قفز نحو 3% مع انتعاش أغلب أسهمه (رويترز)
4/10/2020

دفعت مكاسب واسعة النطاق أسهم الكويت للصعود -اليوم الأحد- بعد إغلاق البورصة لجلستين في أعقاب وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء الماضي، في حين اتسم أداء المؤشرات الأخرى بالهدوء في المعاملات المبكرة.

وقفز مؤشر السوق الأولي 2.7% مع انتعاش أغلب أسهمه، قبل أن يواصل الارتفاع خلال التداولات الصباحية ويقفز بنحو 3%.

وزاد سهم بنك الكويت الوطني ذو الثقل 2.9%، بينما ارتفع بيت التمويل الكويتي 3.3%.

وقال بنك الكويت الوطني -اليوم الأحد- إنه وقع وبيت التمويل الكويتي اتفاقية تسهيلات ائتمانية مشتركة بمليار دينار (3.27 مليارات دولار) مع مؤسسة البترول الكويتية، لتمويل مشاريع رأسمالية.

وصباح الأربعاء الماضي، أعلنت بورصة الكويت تعطيل أعمالها حدادا على وفاة أمير البلاد، على أن تعاود العمل في الأوقات الاعتيادية اعتبارا من اليوم الأحد 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتضررت الأسهم الكويتية بشدة يوم الثلاثاء الماضي، إذ انخفضت 2.2% في أكبر هبوط يومي لها منذ أبريل/نيسان المنصرم، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويوم السبت الماضي، أكد البنك المركزي الكويتي التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر الصرف.

باقي بورصات الخليج

ونزل المؤشر القياسي السعودي 0.3%، حيث فقد سهم شركة أرامكو النفطية العملاقة 1.4%، ونزل مصرف الراجحي 0.6%.

وهبط مؤشر دبي الرئيسي 0.6% تحت ضغط خسائر سهم بنك دبي الإسلامي الذي فقد 1.2%، وانخفاض إعمار العقارية 1.4%.

واستقر مؤشر بورصة أبو ظبي، وارتفع سهم أكبر بنوك الإمارات -بنك أبو ظبي الأول- بنسبة 0.2%.

وفي قطر، نزل المؤشر 0.4% متأثرا بهبوط سهم البنك التجاري القطري 2.3%، وتراجع سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيمياويات 0.8%.

المصدر : رويترز + وكالة الأناضول

حول هذه القصة

مستأجرون عاجزون عن الدفع وآلاف الشقق الفارغة.. هل يصمد القطاع العقاري في الكويت؟

يشهد القطاع العقاري في الكويت أزمة حادة، ويمر المستأجرون وملاك العقارات بأعباء مالية على حد سواء، بسبب قرارات الإغلاق القسري وما رافقها من تداعيات اقتصادية سلبية مرتبطة بأزمة انتشار فيروس كورونا.

المزيد من اقتصاد

فيتنام تشق طريقها نحو الازدهار.. هل ستكون المعجزة الآسيوية المقبلة؟

فيتنام تخصص مواردها لتهيئة البنية التحتية للتصدير من خلال بناء الطرق والموانئ (غيتي)

اكتشاف جديد للغاز في البحر الأسود.. ما تأثيراته الإقليمية وتداعياته الاقتصادية على تركيا؟

الرئيس التركي أعلن عن اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود (الأوروبية)

أكبر اقتصاد عالمي يخطو للوراء.. هذا ما أفرزته الخلافات الانتخابية بأميركا

التفاوت الاقتصادي والاجتماعي أصبح أكثر حدة في الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية (غيتي إيميجز)

هل تمحو الورقة البيضاء السنوات السوداء من اقتصاد العراق؟

حكومة الكاظمي حددت 3 إلى 5 سنوات لتنفيذ الورقة البيضاء بهدف إصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد (الصحافة العراقية)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)