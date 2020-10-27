رئيس غرفة قطر: 100 مليار يورو قيمة الاستثمارات العربية في ألمانيا

كشف الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني -رئيس غرفة قطر- عن أن حجم الاستثمارات العربية في ألمانيا بلغ نحو 100 مليار يورو، وقال في مداخلته في اجتماع مشترك للمكتب التنفيذي ومجلس الإدارة والجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، إن قيمة التبادل التجاري بين الجانبين خلال العام الماضي بلغ نحو 3.44 مليارات يورو، منها 9.12 مليارات يورو صادرات عربية إلى ألمانيا.

وأشار الشيخ خليفة -في بيان صادر عن الاجتماع نشرته غرفة التجارة القطرية اليوم الثلاثاء- إلى أن التبادل التجاري بين قطر وألمانيا بلغ نحو 946 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي رغم الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبدوره لفت صالح بن حمد الشرقي -مدير عام غرفة قطر- والذي شارك في الاجتماع إلى وجود نحو 300 شركة ألمانية تعمل في السوق القطرية بمجالات متنوعة مثل تطوير السكك الحديدية، والطرق، والبنية التحتية، والمقاولات، والأجهزة، والمعدات الطبية وغيرها، مؤكدا أن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية تسعى إلى شراكة حقيقية لتوطين التكنولوجيا الألمانية في قطر والبلدان العربية.

وعُقد الاجتماع عبر الاتصال المرئي برئاسة بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وعبد العزيز المخلافي أمين الغرفة العام، ورؤساء غرف التجارة والصناعة في الدول العربية.