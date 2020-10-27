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اقتصاد|تركيا

8 ليرات مقابل الدولار.. العملة التركية تهوي متجاوزة حاجزا نفسيا حرجا

الليرة التركية تواصل تراجعها في ظل انخفاض معدلات الفائدة وتراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول التركية (رويترز)
الليرة التركية تواصل تراجعها في ظل انخفاض معدلات الفائدة وتراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول التركية (رويترز)
27/10/2020
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آخر تحديث
28/10/2020
(مكة المكرمة) 11:10 AM

واصلت الليرة التركية اليوم الثلاثاء تعميق خسائرها أمام الدولار غداة هبوطها إلى ما دون مستوى 8 ليرات لكل دولار، وهو ما مثّل تجاوز حاجز نفسي حرج للمستثمرين، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت الوكالة إنه وفقا لبيانات وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) للأنباء، فقد هبطت الليرة خلال تعاملات اليوم إلى ما دون 8.1 ليرات للدولار.

ويأتي استمرار تراجع الليرة في ظل انخفاض معدلات الفائدة، وتراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول التركية وسط ترقب لاحتمال فرض عقوبات عليها من جانب الولايات المتحدة، واستمرار النزاعات في شرق المتوسط والقوقاز، والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأبقى البنك المركزي التركي -الخميس الماضي- على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مخالفا بذلك توقعات المحللين الذين توقعوا رفعه للسيطرة على التضخم ودعم الليرة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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