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تركيا تسرّع التنقيب عن الغاز.. سفينة "الفاتح" تحفر و"القانوني" تختبر آبار حقل صقاريا

الرئيس التركي أعلن السبت الماضي عن اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود (الأناضول)
الرئيس التركي أعلن السبت الماضي عن اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود (الأناضول)
23/10/2020

تستعد سفن الأبحاث والتنقيب التركية للبحث عن الغاز الطبيعي وإجراء الاختبارات اللازمة في حقل غاز صقاريا المكتشف حديثا في البحر الأسود، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.

وستتوجه سفينة الفاتح للتنقيب إلى حقل صقاريا للغاز، من أجل إجراء أعمال الحفر في بئر "تورك علي-1" عقب انتهاء أعمال الصيانة والاستعدادات الفنية الأخرى في السفينة.

وستتولى سفينة الفاتح حفر الآبار في حقل صقاريا، في حين ستقوم سفينة "القانوني" بإجراء الاختبارات على الآبار للحصول على البيانات اللازمة لتطوير الحقل.

وسيكون بئر "تورك علي-1" من أولى آبار الكشف التي ستحفرها سفينة الفاتح، ومن المتوقع أن يلعب دورا مهما في توضيح الخصائص التقنية للحقل.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، ليرتفع إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في منطقة "تونا-1/ حقل صقاريا" إلى 405 مليارات متر مكعب.

وكان أردوغان قد أعلن في أغسطس/آب أن الحقل يحتوي على 320 مليار متر مكعب من الغاز، مما يجعله أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في تركيا.

حفر 40 بئرا

وبحسب وكالة الأناضول، ستقوم تركيا عبر سفنها الوطنية بحفر 40 بئرا في إطار فعالياتها بالبحر الأسود. بينما تم إعداد دراسة زلزالية ثلاثية الأبعاد لمساحة تقدر بنحو 33 ألف كيلومتر مربع (18%) من المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، والتي تبلغ مساحتها 180 ألف كيلومتر مربع في البحر الأسود.

وستبدأ الدراسات السيزمية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في مساحة تقدر بـ8500 كيلومتر مربع من حقل صقاريا، وبعد نحو 6 أشهر من عمل السفن هناك، سيتم استلام البيانات الزلزالية بحلول النصف الأول من عام 2021.

وعلى ضوء هذه البيانات، سيتم تحديد عمليات الحفر والتنقيب الجديدة للاستكشاف عن الغاز في هذا الحقل.

وتعادل قيمة احتياطي الغاز المكتشف في حقل صقاريا نحو 85-90 مليار ليرة تركية (10.7-11.3 مليار دولار)، وسيتيح لتركيا تلبية احتياجاتها المنزلية من الغاز الطبيعي محليا لمدة 25 عاما، وتلبية كامل احتياجاتها من الغاز لمدة 8 سنوات.

وتستهلك تركيا نحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

المصدر : وكالة الأناضول

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