الأكبر في أوروبا.. قطر للبترول تحجز سعة تخزينية بمحطة غاز مسال بريطانية لمدة 25 عاما

وقّعت شركة تابعة لقطر للبترول وشركة ناشيونال غريد غرين للغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة (National Grid Grain LNG)، اتفاقية طويلة الأمد لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى حالته الغازية.

وبموجب الاتفاقية التي سيبدأ العمل بها عام 2025 وتستمر لمدة 25 عاما، ستتمكن الشركة التابعة لقطر للبترول من استغلال السعة التخزينية لمحطة "آيل أوف غرين" (Isle of Grain) لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في مقاطعة كينت، بما يصل إلى نحو 7.2 ملايين طن سنويا.

وتأتي الاتفاقية التي وقعت -بين شركة غرين للغاز الطبيعي المسال التابعة لناشونال غريد وبين قطر ترمينال المحدودة التابعة لقطر للبترول- في ختام العملية التنافسية التي بدأتها الشركة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، والتي ستُؤَمّن مستقبلا، أكبر محطة استقبال للغاز الطبيعي المسال في أوروبا.

وقال سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لقطر للبترول "بالتوقيع على هذه الاتفاقية، نعيد التأكيد على التزامنا تجاه سوق الغاز في المملكة المتحدة".

وأضاف "ستفسح هذه الاتفاقية المجال أمام الغاز الطبيعي المسال للعب دور أكبر كمصدر طاقة اقتصادي وصديق للبيئة، يمكن الاعتماد عليه في المملكة المتحدة".

وأكد الكعبي على التعاون الوثيق بين دولة قطر والمملكة المتحدة في مجال الطاقة وعلى أهمية هذه الاتفاقية، وقال "إن الاتفاقية الموقعة مع شركة غرين للغاز الطبيعي المسال ستعزز موقعنا في زيادة الفرص لتوريد إمدادات غاز آمنة ومرنة وموثوقة لجميع المستهلكين في المملكة المتحدة".

وتمتلك قطر للبترول 67.5% في محطة غاز مسال بريطانية أخرى، هي محطة ساوث هوك.

زيادة الفرص

من جانبه، قال المدير العام لشركة ناشيونال غريد للمشاريع جون باتروورث، "هذا يوم مهم بالنسبة لأمن الغاز في المملكة المتحدة، ولشركة غرين للغاز الطبيعي المسال، وللمجتمع المحلي في منطقة "آيل أوف غرين".. تلعب واردات الغاز الطبيعي المسال دورا مهما في ضمان حصول المملكة المتحدة على الغاز الذي تحتاجه في أي وقت".

وأوضح أن هذه الاتفاقية ستضمن استمرار شركة غرين للغاز الطبيعي المسال في تزويد المملكة المتحدة بإمدادات غاز مرنة وموثوق بها، لتكون رديفا لقطاع توليد الطاقة المتجددة المتقطع، والآخذ في النمو، كما تؤمن الاتفاقية مستقبل منشأة تساهم بشكل كبير في اقتصاد منطقة "آيل أوف غرين".

وأضاف "أتطلع إلى العمل مع شركة قطر ترمينال المحدودة في السنوات المقبلة وإلى استمرار تشغيل محطة عالمية المستوى، يمكن للمشاركين في السوق وللمستهلكين في المملكة المتحدة الاعتماد عليها".

وتقع محطة "آيل أوف غرين" لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في مقاطعة "كينت" على الساحل الجنوبي الشرقي للمملكة المتحدة، وقد بدأت عملياتها في عام 2005، وباستطاعة محطة الاستقبال تخزين وتوصيل ما نسبته 25% على الأقل من حجم الطلب على الغاز في المملكة المتحدة، كما تمتلك سعة تخزين تبلغ مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال موزعة على 8 خزانات، وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 20 مليار متر مكعب.

وستسمح الاتفاقية لشركة ناشيونال غريد بتوسيع مرافقها، بما في ذلك خزان إضافي وسعة التبخير المصاحبة، الأمر الذي يرفع قدرتها الإنتاجية السنوية المستقبلية إلى 25 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.